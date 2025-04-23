Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР

Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где произошла детонация снарядов на складе, продолжают находиться в пунктах временного размещения. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«В ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ „Дубки“, „Мирный“ и „Звездный“. Жители остальных населенных пунктов сегодня возвращаются домой», — написал Авдеев.
Авдеев также уточнил, что на территории эвакуированных населенных пунктов по-прежнему продолжают дежурить сотрудники полиции. Случаев противоправных действий не зафиксировано.
Как сообщало URA.RU ранее, в Киржачском районе временно отключены отопление и горячее водоснабжение. В частности, отключение затронуло ряд котельных, обслуживающие многоквартирные дома и социальные объекты. Жизни пострадавших в результате взрывов во Владимирской области ничего не угрожает.
Мощный взрыв во Владимирской области произошел 22 апреля. Он случился в результате пожара и детонации боеприпасов, хранившихся на военной базе.
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