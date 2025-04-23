Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР

24 апреля 2025 в 01:07 Размер текста - 17 +

Авдеев прокомментировал ситуацию с жителями Киржачского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Во Владимирской области произошел серьезный взрыв Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где произошла детонация снарядов на складе, продолжают находиться в пунктах временного размещения. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Новость по теме Закрыты школы и предприятия: последствия взрыва в воинской части во Владимирской области «В ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ „Дубки“, „Мирный“ и „Звездный“. Жители остальных населенных пунктов сегодня возвращаются домой», — написал Авдеев. Авдеев также уточнил, что на территории эвакуированных населенных пунктов по-прежнему продолжают дежурить сотрудники полиции. Случаев противоправных действий не зафиксировано. Как сообщало URA.RU ранее, в Киржачском районе временно отключены отопление и горячее водоснабжение. В частности, отключение затронуло ряд котельных, обслуживающие многоквартирные дома и социальные объекты. Жизни пострадавших в результате взрывов во Владимирской области ничего не угрожает. Мощный взрыв во Владимирской области произошел 22 апреля. Он случился в результате пожара и детонации боеприпасов, хранившихся на военной базе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где произошла детонация снарядов на складе, продолжают находиться в пунктах временного размещения. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев. «В ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ „Дубки“, „Мирный“ и „Звездный“. Жители остальных населенных пунктов сегодня возвращаются домой», — написал Авдеев. Авдеев также уточнил, что на территории эвакуированных населенных пунктов по-прежнему продолжают дежурить сотрудники полиции. Случаев противоправных действий не зафиксировано. Как сообщало URA.RU ранее, в Киржачском районе временно отключены отопление и горячее водоснабжение. В частности, отключение затронуло ряд котельных, обслуживающие многоквартирные дома и социальные объекты. Жизни пострадавших в результате взрывов во Владимирской области ничего не угрожает. Мощный взрыв во Владимирской области произошел 22 апреля. Он случился в результате пожара и детонации боеприпасов, хранившихся на военной базе.