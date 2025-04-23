23 апреля 2025

Жители пяти населенных пунктов в зоне ЧС под Владимиром остаются в ПВР

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, авдеев александр
Авдеев прокомментировал ситуацию с жителями Киржачского района Фото:
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Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где произошла детонация снарядов на складе, продолжают находиться в пунктах временного размещения. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

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«В ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ „Дубки“, „Мирный“ и „Звездный“. Жители остальных населенных пунктов сегодня возвращаются домой», — написал Авдеев.

Авдеев также уточнил, что на территории эвакуированных населенных пунктов по-прежнему продолжают дежурить сотрудники полиции. Случаев противоправных действий не зафиксировано.

Как сообщало URA.RU ранее, в Киржачском районе временно отключены отопление и горячее водоснабжение. В частности, отключение затронуло ряд котельных, обслуживающие многоквартирные дома и социальные объекты. Жизни пострадавших в результате взрывов во Владимирской области ничего не угрожает.

Мощный взрыв во Владимирской области произошел 22 апреля. Он случился в результате пожара и детонации боеприпасов, хранившихся на военной базе.

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Жители пяти населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, где произошла детонация снарядов на складе, продолжают находиться в пунктах временного размещения. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев. «В ПВР остаются жители Барсово, Дубков, СНТ „Дубки“, „Мирный“ и „Звездный“. Жители остальных населенных пунктов сегодня возвращаются домой», — написал Авдеев. Авдеев также уточнил, что на территории эвакуированных населенных пунктов по-прежнему продолжают дежурить сотрудники полиции. Случаев противоправных действий не зафиксировано. Как сообщало URA.RU ранее, в Киржачском районе временно отключены отопление и горячее водоснабжение. В частности, отключение затронуло ряд котельных, обслуживающие многоквартирные дома и социальные объекты. Жизни пострадавших в результате взрывов во Владимирской области ничего не угрожает. Мощный взрыв во Владимирской области произошел 22 апреля. Он случился в результате пожара и детонации боеприпасов, хранившихся на военной базе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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