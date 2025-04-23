В Челябинске сорвались три аукциона для поиска подрядчика на устранение дефектов тоннеля в районе Торгового центра при строительстве метротрама. На участие в аукционе не была подана ни одна заявка. Общая стартовая цена контрактов — более 440 миллионов рублей, сообщается на сайте госуслуг.
«Выполнение комплекса строительно-монтажных работ для приведения в работоспособное состояние существующих горных выработок на объекте „Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске. Линия „Север-Юг“ (правый) путь. Комплекс работ, включающий в себя приведение в работоспособное состояние существующих горных выработок: „Торговый центр“, перегонных тоннелей. Торги признаны не состоявшимися, не нашлось желающих участвовать в аукционе“, — сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчикам на торги с начальной ценой 120,7 миллионов и 119,2 миллионов рублей нужно было провести работы на левом и правом откаточных путях перегонного тоннеля. Его длина достигает 618-619 метров. Работы нужно было выполнить до 21 октября 2025 года. Еще один аукцион на 201 миллион рублей планировалось провести, чтобы найти подрядчика для ремонта еще одного участка левого пути протяженностью 1016 метров. Работы подрядчику необходимо было выполнить до 16 января 2026 года. Генеральный подрядчик АО «Моспроект-3» намерен провести повторные торги.
Согласно техзаданию, в тоннелях возле Торгового центра протекает и скапливается вода. Зафиксированы трещины, сколы и коррозия на чугунной отделке, а также выщелачивание в стыках. Отчет подготовило ООО «Научно-исследовательский центр „Тоннельная ассоциация“. Подрядчику нужно демонтировать откаточные пути, отремонтировать и очистить тюбинги, покрыть их защитой от коррозии, заменить временные болты на постоянные, провести чеканку швов отделки и установить новые рельсы.
Ранее миндортранс представил новую схему метротрама. Основные изменения коснулись синей ветки «Восток-Запад». Теперь она будет проложена под проспектом Ленина от Комсомольской площади до ЮУрГУ. Станция «ЮУрГУ» будет подземной, разворот оборудуют в тоннеле. На поверхность тоннель будет выходить в районе пересечения улиц Ленина и Героев Танкограда.
В марте заказчик работ, компания «Моспроект-3», остался без исполнителя на другом участке будущего метротрама. Заказ стоимость 8,8 млрд рублей не удалось никому отдать: к 12 марта было ни одной заявки. Подрядчику предполагали поручить работы на участке от улицы Овчинникова до ДЩК №5 и №6 линии «Север-Юг». Теперь этот тендер разыгрывается снова.
В апреле 2025 года в Челябинске сорвался аукцион по поиску подрядчика для прокладки тоннелей метротрама за 2,359 млрд рублей. Как следовало из данных сайт госзакупок, организатор «Моспроект-3» не смог найти желающих строить объект.
В апреле 2025 года в Челябинске из-за строительства метротрама был полностью перекрыт участок проспекта Победы, что заставило челябинцев искать альтернативные пути. Автомобильное движение закрыто на участке проспекта Победы от Краснознаменной до Косарева до июня 2027 года.
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