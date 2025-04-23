На строительство метротрама в Челябинске в 2024 году потратили более 27 млрд рублей

На строительство метротрамвая в Челябинске в 2024 году потратили почти 27,5 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к закону об исполнении областного бюджета, который приняли депутаты заксобрания региона.
«27 435 851,0 тыс. рублей — на реализацию регионального проекта „Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске“. В том числе: на строительство линий скоростного транспорта (бюджетные инвестиции акционерному обществу „Челябинский метротрамвай“ в объекты капитального строительства) — 23 428 611,0 тыс. рублей; на приобретение низкопольных трамвайных вагонов — 4 007 240,0 тыс. рублей», — сказано в документе.
Всего по разделу «Транспорт» в регионе в прошлом году израсходовано около 34 млрд рублей. Таким образом, на метротрамвай пришлось около 75% расходов.
В апреле 2025 года в Челябинске сорвался аукцион по поиску подрядчика для прокладки тоннелей метротрама за 2,359 млрд рублей. Как следовало из данных сайт госзакупок, организатор «Моспроект-3» не смог найти желающих строить объект. Ранее не состоялись еще несколько аукционов.
В апреле 2025 года в Челябинске из-за строительства метротрама был полностью перекрыт участок проспекта Победы, что принесло челябинцам дополнительные неудобства. Автомобильное движение закрыто на участке проспекта Победы от Краснознаменной до Косарева до июня 2027 года.
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