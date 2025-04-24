В Кургане такси украшают фотографиями ветеранов в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили URA.RU в компании.
Машины перевозчиков теперь можно увидеть со звездой, георгиевской лентой, фотографией ветерана и надписями «С Днем Победы» и «Помним, гордимся!». «Победа в Великой Отечественной войне — один из главных общенациональных праздников. 80 лет — это большой срок для памяти, что-то уже очень далекое для молодежи. Мы решили связать поколения. Когда на заказ приезжает автомобиль, пассажиры видят лица земляков, которые подарили стране Победу, Героев Советского Союза», — сообщили URA.RU в компании.
Также один из таксистов отметил, что ежегодно участвует в акции «Бессмертный полк» с портретом своего дедушки. Он считает оформление машины способом сохранить память о значимом событии и отдать дань уважения ветеранам.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали украшать автобусы к юбилею Великой Победы. Так, автобусы, курсирующие по муниципальным маршрутам, уже украшены Георгиевскими лентами и эмблемами монумента «Родина-мать зовет!», а также надписями «С праздником Великой Победы!».
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