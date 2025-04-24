Гиды с сомнительными легендами портят имидж тюменским властям

Экскурсоводы в Тюменской области создают региону негативный имидж, рассказывая сомнительные легенды о «маленьких человечках». С предостережением во время единого дня консультаций в Тобольске выступила директор областного департамента потребрынка Мария Трофимова.
«Рассказывают легенды про маленьких человечков, которых случайно откопали под Тобольском в сторону Абалака. Какие маленькие человечки, вы о чем вообще?! Вот это потом люди собираются выходить на улицы Тобольска и рассказывать? <...> Достаточно серьезная проблема. Запрос большой, экскурсий проводится много, особенно в летний период, экскурсоводов не хватает. И у нас действительно на улицы действительно выходят вот такие экскурсоводы, которые рассказывают непонятно что», — рассказала Трофимова.
Замечанием Мария Трофимова поделилась, говоря о серьезности требований, которым сегодня должны соответствовать гиды. По ее словам, у российских туристов, посещающих Тюменскую область, может сформироваться о регионе плохое впечатление, если им будут рассказывать подобные истории: «В нашей стране живет интеллектуально развитое население, у нас люди все ставят под сомнение».
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