24 апреля 2025

В тюменских селах построят 28 новых школ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые школы постепенно сдают в эксплуатацию
Новые школы постепенно сдают в эксплуатацию Фото:

В тюменской области по программе замены деревянных зданий на новые построят 28 школ. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. На данный момент реализовано уже 14 объектов.

«Подвели промежуточные итоги реализации нашей программы замены деревянных сельских школ современными зданиями. В планах — заменить 28 школ. Уже введены в строй 14 новых зданий в шести муниципалитетах. Таким образом, мы выполнили план на 50 %», –рассказал губернатор.

В текущее время на стадии строительства находятся семь учебных зданий. Три школы будут сданы в 2025 году. Еще четыре построят в 2026 году в Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском и Уватском районах. Остальная часть находится на стадии проектирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменской области по программе замены деревянных зданий на новые построят 28 школ. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. На данный момент реализовано уже 14 объектов. «Подвели промежуточные итоги реализации нашей программы замены деревянных сельских школ современными зданиями. В планах — заменить 28 школ. Уже введены в строй 14 новых зданий в шести муниципалитетах. Таким образом, мы выполнили план на 50 %», –рассказал губернатор. В текущее время на стадии строительства находятся семь учебных зданий. Три школы будут сданы в 2025 году. Еще четыре построят в 2026 году в Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском и Уватском районах. Остальная часть находится на стадии проектирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...