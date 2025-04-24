В тюменских селах построят 28 новых школ

В тюменской области по программе замены деревянных зданий на новые построят 28 школ. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. На данный момент реализовано уже 14 объектов.
«Подвели промежуточные итоги реализации нашей программы замены деревянных сельских школ современными зданиями. В планах — заменить 28 школ. Уже введены в строй 14 новых зданий в шести муниципалитетах. Таким образом, мы выполнили план на 50 %», –рассказал губернатор.
В текущее время на стадии строительства находятся семь учебных зданий. Три школы будут сданы в 2025 году. Еще четыре построят в 2026 году в Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском и Уватском районах. Остальная часть находится на стадии проектирования.
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