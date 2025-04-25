Челябинское правительство и прокуратура намерены эффективнее рассматривать обращения граждан

Челябинское правительство и прокуратура подписали соглашение о сотрудничестве
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Два ведомства подписали соглашение о совместной работе
Два ведомства подписали соглашение о совместной работе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и прокурор региона Игорь Донгаузер подписали соглашение о сотрудничестве двух ведомств. Документ направлен на эффективное рассмотрение обращений граждан, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Текслер и Донгаузер подписали соглашение о сотрудничестве между прокуратурой и правительством Челябинской области. Документ направлен на эффективное рассмотрение обращений граждан, которые взял на особый контроль Генеральный прокурор РФ», — сообщила пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

Соглашение даст возможность вместе планировать мероприятия по восстановлению нарушенных прав граждан. Также систематизировать работу и повысить эффективность решения проблем.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов посетил Челябинскую область 27 ноября 2024 года. Он провел личный прием с жителями региона. После визита Краснова прокуратура инициировала внесение изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников СВО, была уволена начальник госжилинспекции региона Рашида Ковалева, многодетная семья из Коркино смогла получить положенный земельный участок.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и прокурор региона Игорь Донгаузер подписали соглашение о сотрудничестве двух ведомств. Документ направлен на эффективное рассмотрение обращений граждан, сообщила пресс-служба областного правительства. «Текслер и Донгаузер подписали соглашение о сотрудничестве между прокуратурой и правительством Челябинской области. Документ направлен на эффективное рассмотрение обращений граждан, которые взял на особый контроль Генеральный прокурор РФ», — сообщила пресс-служба областного правительства в telegram-канале. Соглашение даст возможность вместе планировать мероприятия по восстановлению нарушенных прав граждан. Также систематизировать работу и повысить эффективность решения проблем. Генпрокурор РФ Игорь Краснов посетил Челябинскую область 27 ноября 2024 года. Он провел личный прием с жителями региона. После визита Краснова прокуратура инициировала внесение изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников СВО, была уволена начальник госжилинспекции региона Рашида Ковалева, многодетная семья из Коркино смогла получить положенный земельный участок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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