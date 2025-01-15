Семья в Коркино получила земельный участок после визита генпрокурора Краснова. Видео

16 января 2025 в 10:51 Размер текста - 17 +

Краснов приезжал в Челябинскую область с рабочим визитом 27 ноября 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетная семья из города Коркино получила земельный участок после визита генпрокурора РФ Игоря Краснова 27 ноября в Челябинскую область. Об этом 16 января сообщила пресс-служба ведомства. «Во исполнение поручения Краснова прокуратура Челябинской области провела проверку, по итогам которой опротестовала решение органа местного самоуправления. Многодетной семье уже предоставлен земельный участок в черте города Коркино», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Анна Попова на личном приеме у Краснова в Челябинске рассказала, что ее многодетная семья в 2017 году была поставлена на учет на предоставление бесплатного земельного участка. Но позднее законодательством Челябинской области был установлен дополнительный критерий для постановки многодетных на учет на получение участка — это нуждаемость в жилье. В октябре 2024 года администрация Коркино сняла семью с учета, так как у них есть квартира площадью 49 квадратных метров. Решение ущемило права многодетной семьи на получение соцподдержки от государства — на момент постановки семьи на учет имелись все основания для предоставления земельного участка, пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Сейчас семьи уже выделили участок. «Дети очень рады. Говорят, что мы построим на участке двухэтажный дом. Уже весной планируем поставить забор», — рассказала Анна Попова в видео, размещенном в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Краснов приезжал в Челябинскую область с рабочим визитом 27 ноября 2024 года. Он провел личный прием с жителями региона. По результатам визита Краснова прокуратура инициировала внесение изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников спецоперации, была уволена начальник региональной госжилинспекции Рашида Ковалева, депутата Сергея Безрукова из Чебаркуля лишили полномочий, губернатор Алексей Текслер устроил разнос челябинским коммунальщикам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетная семья из города Коркино получила земельный участок после визита генпрокурора РФ Игоря Краснова 27 ноября в Челябинскую область. Об этом 16 января сообщила пресс-служба ведомства. «Во исполнение поручения Краснова прокуратура Челябинской области провела проверку, по итогам которой опротестовала решение органа местного самоуправления. Многодетной семье уже предоставлен земельный участок в черте города Коркино», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Анна Попова на личном приеме у Краснова в Челябинске рассказала, что ее многодетная семья в 2017 году была поставлена на учет на предоставление бесплатного земельного участка. Но позднее законодательством Челябинской области был установлен дополнительный критерий для постановки многодетных на учет на получение участка — это нуждаемость в жилье. В октябре 2024 года администрация Коркино сняла семью с учета, так как у них есть квартира площадью 49 квадратных метров. Решение ущемило права многодетной семьи на получение соцподдержки от государства — на момент постановки семьи на учет имелись все основания для предоставления земельного участка, пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Сейчас семьи уже выделили участок. «Дети очень рады. Говорят, что мы построим на участке двухэтажный дом. Уже весной планируем поставить забор», — рассказала Анна Попова в видео, размещенном в telegram-канале Генпрокуратуры РФ. Краснов приезжал в Челябинскую область с рабочим визитом 27 ноября 2024 года. Он провел личный прием с жителями региона. По результатам визита Краснова прокуратура инициировала внесение изменений в региональный закон о мерах поддержки членов семей участников спецоперации, была уволена начальник региональной госжилинспекции Рашида Ковалева, депутата Сергея Безрукова из Чебаркуля лишили полномочий, губернатор Алексей Текслер устроил разнос челябинским коммунальщикам.