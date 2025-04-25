Выборы мэра, новый маммограф и незаконная торговля: главное за 25 апреля в Кургане

Выборы главы города Кургана, запланированные на 25 апреля, вновь перенесены и теперь могут пройти 30 апреля. По информации из политических кругов, перенос связан с ожиданием результатов согласования кандидатуры временно исполняющего обязанности мэра Антона Науменко с Генсоветом партии «Единая Россия». Официальных комментариев от городской думы по данному вопросу пока не поступило.
Курганский актив британского инвестора увеличил увеличил доходы
Производитель соков и морсов «Фруктолайн» из Кургана, принадлежащий британской компании «Геллан Консталтинг Лтд», по итогам прошлого года увеличил выручку до 105,3 млн рублей, что на 50% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Согласно опубликованной отчетности, чистая прибыль предприятия выросла с 349 до 569 тысяч рублей. С 2014 года зарубежный инвестор владеет 50% акций компании, которая активно развивает экспортные поставки, в том числе в Китай.
В Кургане выявили незаконную торговлю цветами
В Кургане сотрудники администрации и полиции обнаружили незаконную продажу искусственных цветов у торгового центра «Детский мир». Продавщица, прекратившая официальную предпринимательскую деятельность, продолжала работать без соответствующих документов и отказалась предъявить трудовой договор. В ходе рейда были также проверены другие точки, где перед религиозными праздниками традиционно активизируются незарегистрированные торговцы. По итогам проверки составлено три протокола, нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей. С начала года в городе проведено 56 рейдов, выявлено 53 случая нелегальной торговли.
Прокуратура нашла нарушения в организации работы кладбища в Щучьем
В Щучье (Курганская область) прокуратура выявила нарушения со стороны местной администрации при управлении муниципальным кладбищем, что спровоцировало конфликт между ритуальными компаниями. Проверка была проведена после жалоб жителей на порядок выделения мест для захоронения и работу похоронных служб. В адрес главы округа внесено представление с требованием устранить недостатки. Администрация заявила о поддержке права родственников участников СВО самостоятельно выбирать места для захоронения и пообещала усилить контроль за деятельностью ритуальных организаций.
Курганские росгвардейцы стали лучшими на конкурсе профессионального мастерства
Экипаж отдела вневедомственной охраны города Кургана одержал победу на окружном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии», прошедшем в Екатеринбурге на базе ОМОН «Малахит». В состязаниях, включавших стрельбу, физическую подготовку и выполнение практических заданий, приняли участие 11 команд со всего Урала. Курганские росгвардейцы опередили соперников из Верхней Салды и Каменска-Уральского, занявших второе и третье места соответственно. Победители представят Уральский округ на финале всероссийского конкурса в Воронеже.
В области установили новый маммограф
В Сафакулевском филиале Межрайонной больницы №8 (Курганская область) введен в эксплуатацию современный цифровой маммограф стоимостью 13 миллионов рублей. Оборудование, приобретенное в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», позволит выявлять различные новообразования, включая кисты, опухоли и кальцинаты. Теперь жителям округа не потребуется обращаться в другие медучреждения для прохождения обследования. Покупка аппарата и модернизация больницы осуществлены по поручению губернатора, в рамках программы по обновлению и ремонту объектов здравоохранения региона.
В Кургане бывшее здание кафе больше не продают
Владелец здания на улице Максима Горького в центре Кургана, где ранее работал «Банкет-холл Элит», отказался от планов продажи объекта. Теперь собственник ищет новых арендаторов для помещения площадью 430 квадратных метров, стоимость аренды составляет 300 тысяч рублей в месяц. По словам источника из сферы недвижимости, решение связано с уходом прежнего арендатора, закрывшего заведение из-за повышения арендной платы. Информация подтверждается актуальными объявлениями, где также указана возможность сдачи части помещения.
В Кургане крупный пожар на пилораме
В Кургане на проспекте Машиностроителей возникло возгорание пилорамы, площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. По данным МЧС России, к тушению привлечены 25 специалистов и шесть единиц техники. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
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