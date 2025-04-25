Жительница Кургана забеременела в 16 лет, когда ее одноклассницы уже занимались с репетиторами и готовились к ЕГЭ. Юная горожанка при поддержке своей мамы смогла преодолеть трудности. Она через несколько лет поступила в вуз, о котором мечтала. Об этом Анастасия (имя изменено по просьбе девушки) рассказала URA.RU.
«Мои одноклассницы усиленно готовились к сдаче единого госэкзамена, а у меня случилось настоящее жизненное потрясение. Забеременела в 16 лет. Моему парню было 17 лет и он говорил, что у него аллергия на презервативы», — рассказала Анастасия.
По словам девушки, забеременела она в летние каникулы после окончания 10 класса. «Вначале был шок, казалось, что все жизненные планы разрушаются. Появилась мысль об аборте. Я все рассказала маме, а она плакала и говорила, что ребенка надо сохранять», — пояснила Анастасия. Девушка решила забрать документы из школы, родить ребенка, а затем поступить в колледж. С молодым человеком она продолжала встречаться, но отношения быстро зашли в тупик. Парень окончил училище и со своими родителями переехал в соседний город, отметила Настя.
«Я твердо для себя решила, что не буду отказываться от мечты и получу высшее образование, но для этого придется закончить колледж. Ребенок родился слабенький, хотя за несколько месяцев заметно окреп. Если бы не помощь и поддержка мамы, то я, наверное, не справилась бы. Начались бессонные ночи, малыш часто плакал», вспоминала бывшая школьница. Она добавила, что изменился круг общения, а также интересы. Бывшие подруги готовили наряды к выпускному и гуляли с мальчиками, а юная мама меняла памперсы младенцу.
Учеба в курганском госколледже стала для Насти важным жизненным этапом. По ее словам, здесь работают прекрасные педагоги, которые дают качественные знания и возможность сдать ЕГЭ с хорошим результатом.
«Сейчас я учусь в университете на заочном отделении на психолога. Недавно услышала, что несколько регионов страны приняли решения о выплатах беременным школьницам от 100 000 до 150 000 рублей. Если бы такая мера поддержки существовала в Курганской области, то мне было бы полегче, когда я оказалась в сложной жизненной ситуации», — пояснила студентка.
Девушка подчеркнула, что не пожалела о решении оставить ребенка. Она добавила, что каждый день считает счастливым, потому что есть сын, который растет и радует ее и близких.
Редакция URA.RU не пропагандирует раннюю беременность. В апрельских рекомендациях Минздрава РФ отмечается, что оптимальным возрастом для беременности и рождения ребенка является период с 18 до 35 лет. Так, согласно статистике, средний возраст женщин при рождении первого ребенка в России составляет около 26 лет, второго — 31 год, а третьего — 33 года. По данным ВЦИОМ, только 43% россиян поддерживают идею введения единовременных выплат беременным школьницам.
Ранее в нескольких регионах России были введены выплаты для беременных школьниц. В Кемеровской области правительство в конце марта утвердило пособие в 100 000 рублей, которое начисляется после 22 недель беременности при условии регистрации. В Тверской области сумма та же, но пособие полагается с 15 недель беременности. В Брянской области выплаты составляют 150 000 рублей для школьниц со сроком беременности более 12 недель. Все три меры вступили в силу с 1 января 2025 года, и выплаты получат девушки, вставшие на учет с этого времени. Власти Орловской области 25 марта объявили о введении программы единовременной финансовой поддержки для беременных подростков на сумму 100 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».