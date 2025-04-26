Алаудинов заявил о патовой ситуации для ВСУ на последнем рубеже обороны в Курской области

Алаудинов: ВС Украины в Горнале потеряли возможности логистики
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ВСУ скоро будут вынуждены покинуть Горналь в Курской области, заявил Апти Алаудинов
ВСУ скоро будут вынуждены покинуть Горналь в Курской области, заявил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

ВСУ потеряли возможности логистики в Горнале — это последний населенный пункт, который остается под контролем противника в Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«В Горнале сегодня идут наступательные действия. Противник уже возможности логистики потерял, у него нет возможности ни подвоза, ни ротации. Он пытается последними силами удержать все, что у него там есть», — заявил Алаудинов. Его слова приводит ТАСС. 

Генерал отметил, что вопрос с Горналем будет решен в ближайшее время. Дело в том, что ВСУ не могут больше удерживать свои позиции. Там в последнее время идут ожесточенные бои. ВС РФ постепенно выдавливают ВСУ с территории. 

При этом Алаудинов ранее отмечал, что в Курской области сохраняется сложная ситуация. Однако контролируемая. По его словам, противник пытается вклиниться на других участках фронта. 

Само вторжение в Курскую область началось в августе 2024 года. Решающим этапом освобождения территорий стала операция «Поток», еще ее называют «Труба». Российские военные сумели пройти по газовой трубе и выйти в тыл противника, разгромив большую часть живой силы. 

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ВСУ потеряли возможности логистики в Горнале — это последний населенный пункт, который остается под контролем противника в Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «В Горнале сегодня идут наступательные действия. Противник уже возможности логистики потерял, у него нет возможности ни подвоза, ни ротации. Он пытается последними силами удержать все, что у него там есть», — заявил Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.  Генерал отметил, что вопрос с Горналем будет решен в ближайшее время. Дело в том, что ВСУ не могут больше удерживать свои позиции. Там в последнее время идут ожесточенные бои. ВС РФ постепенно выдавливают ВСУ с территории.  При этом Алаудинов ранее отмечал, что в Курской области сохраняется сложная ситуация. Однако контролируемая. По его словам, противник пытается вклиниться на других участках фронта.  Само вторжение в Курскую область началось в августе 2024 года. Решающим этапом освобождения территорий стала операция «Поток», еще ее называют «Труба». Российские военные сумели пройти по газовой трубе и выйти в тыл противника, разгромив большую часть живой силы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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