Путин выбил из рук Зеленского последний козырь перед мирной сделкой

Президент РФ Владимир Путин выбил из рук Владимира Зеленского последний козырь в переговорах по завершению украинского конфликта. Как доложил верховному главнокомандующему российской армией начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля, Курская область полностью освобождена от Вооруженных сил Украины. Эксперты объяснили URA.RU, что это улучшает позиции России на мирном треке.
«Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области. Благодарю вас за проявленные мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России.», — обратился Путин к личному составу.
По словам президента, «авантюра киевского режима полностью провалилась». «Понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе и западными образцами техники, сил ВСУ — а это штурмовые подразделения, спецназ, — безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.
Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — заявил президент.
Освобождение Курской области завершилось уничтожением украинских частей в последнем захваченном населенном пункте — селе Горналь. «Общие потери формирований ВСУ составили более 76 тысяч человек, военнослужащих, убитыми и ранеными. Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин, — доложил Герасимов. — Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих КНДР. Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм».
Как объяснил URA.RU военный эксперт Владимир Прохватилов, освобождение Курской области означает, что Россия улучшила свои позиции в переговорах с США по украинскому треку, а Зеленский лишился последнего козыря.
«Зеленский захватывал эту территорию с тем, чтобы потом торговаться: мы выходим с Курщины, вы выходите оттуда-то и оттуда-то. Сейчас у него нет этого козыря. Он его лишился. И дальше ему деваться уже некуда.
Но он не будет до последнего ни при каких обстоятельствах соглашаться на подписание мирного соглашения, потому что тогда упадет в глазах украинского общества. Для него это будет означать невозможность переизбраться снова президентом. Если он перестанет быть президентом, для него это фактически означает физическую смерть. Он цепляется за свою жизнь», — отметил Прохватилов.
По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, с военно-политической точки зрения освобождение Курской области работает в пользу России во всех смыслах. Зеленский еще при прежней американской администрации действительно спекулировал Курской областью как своим главным козырем.
«Главное для него было – продержаться до прихода администрации Дональда Трампа и навязать ему этот козырь, дать возможность давить на Россию. Сейчас этот козырь полностью выбит из рук Зеленского и его кураторов в Европе», — подчеркнул Михайлов.
Комментируя участие в боях за Курскую область военных из Северной Кореи, Михайлов отметил, что это соответствует подписанному между Россией и КНДР договору о всестороннем стратегическом партнерстве, соглашению о военно-техническом сотрудничестве. При этом Михаилов подчеркивает, что северокорейские военные были задействованы именно в Курской области — всеми признанной территорией РФ.
«У западных стран не может вызывать это никаких вопросов – солдаты Северной Кореи не переступали границу, в зону СВО они не заходили. Они помогали России именно в освобождении Курской области. Это никак не нарушает международного права», — заявил Михайлов.
Эксперт Прохватилов отметил, что корейцы храбрые и дисциплинированные солдаты. «Они не боятся смерти, — сказал Владимир Прохватилов. — Корейцам нужен был боевой опыт, и они его набираются».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.