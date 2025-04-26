26 апреля 2025

Зеленскому не оставили выбора в вопросе урегулирования ситуации на Украине

Telegraph: Зеленскому придется согласиться на территориальные предложения США
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленскому придется принять предложение Трампа по Украине, в Британии заявили, что уступки неизбежны
Зеленскому придется принять предложение Трампа по Украине, в Британии заявили, что уступки неизбежны Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Главе Украины Владимиру Зеленскому в любом случае придется согласиться на мирные предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Похоже, что у нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то в этом роде. <…> На данный момент украинские уступки неизбежны», — говорится в публикации The Telegraph. Там же Россию признали победителем в «кампании на истощение».

В материале также отмечается, что будущее НАТО выглядит неопределенно, поскольку альянс показал свою несостоятельность в сложившейся ситуации. При этом европейские страны продолжают заявлять о поддержке Киева, однако никаких альтернативных решений конфликта, кроме продолжения военных действий, предложено не было.

Ранее Киев сорвал важные переговоры по российско-украинскому конфликту из-за отказа признать Крым российским. Как сообщало Sky News, из-за выходки Украины, на переговорах в Лондоне 23 апреля по разрешению кризиса, отказался присутствовать госсекретарь США Марко Рубио. После этого в РФ вылетел спецпосланник главы США Дональда Трампа. 

Глава страны Владимир Зеленский отказался признавать Крым российским. Но как он позже заявил, Украина не обладает достаточными объемами вооружения, чтобы попытаться вернуть Крым под свой контроль.

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Главе Украины Владимиру Зеленскому в любом случае придется согласиться на мирные предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Похоже, что у нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то в этом роде. <…> На данный момент украинские уступки неизбежны», — говорится в публикации The Telegraph. Там же Россию признали победителем в «кампании на истощение». В материале также отмечается, что будущее НАТО выглядит неопределенно, поскольку альянс показал свою несостоятельность в сложившейся ситуации. При этом европейские страны продолжают заявлять о поддержке Киева, однако никаких альтернативных решений конфликта, кроме продолжения военных действий, предложено не было. Ранее Киев сорвал важные переговоры по российско-украинскому конфликту из-за отказа признать Крым российским. Как сообщало Sky News, из-за выходки Украины, на переговорах в Лондоне 23 апреля по разрешению кризиса, отказался присутствовать госсекретарь США Марко Рубио. После этого в РФ вылетел спецпосланник главы США Дональда Трампа.  Глава страны Владимир Зеленский отказался признавать Крым российским. Но как он позже заявил, Украина не обладает достаточными объемами вооружения, чтобы попытаться вернуть Крым под свой контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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