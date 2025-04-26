Главе Украины Владимиру Зеленскому в любом случае придется согласиться на мирные предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
«Похоже, что у нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то в этом роде. <…> На данный момент украинские уступки неизбежны», — говорится в публикации The Telegraph. Там же Россию признали победителем в «кампании на истощение».
В материале также отмечается, что будущее НАТО выглядит неопределенно, поскольку альянс показал свою несостоятельность в сложившейся ситуации. При этом европейские страны продолжают заявлять о поддержке Киева, однако никаких альтернативных решений конфликта, кроме продолжения военных действий, предложено не было.
Ранее Киев сорвал важные переговоры по российско-украинскому конфликту из-за отказа признать Крым российским. Как сообщало Sky News, из-за выходки Украины, на переговорах в Лондоне 23 апреля по разрешению кризиса, отказался присутствовать госсекретарь США Марко Рубио. После этого в РФ вылетел спецпосланник главы США Дональда Трампа.
Глава страны Владимир Зеленский отказался признавать Крым российским. Но как он позже заявил, Украина не обладает достаточными объемами вооружения, чтобы попытаться вернуть Крым под свой контроль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.