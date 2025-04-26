Сотрудники дорожной полиции на мотоциклах организовали рейд в Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой». Мотонаряд проверял, как соблюдают ПДД автомобилисты и мотоциклисты. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
«Сотрудники ГАИ проверяли соблюдение правил дорожного движения водителями мотоциклов, мопедов, скутеров и прочей мототехники, а также пропагандировали использование защитной экипировки. Рейд проводился в Кетовском округе», — рассказали представители ведомства в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».
Впервые на регулярной основе полицейские на байках BMW начали патрулировать курганские дороги весной прошлого года. Сезон работы мотонаряда длится полгода.
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