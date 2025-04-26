26 апреля 2025

Полицейские на байках BMW провели рейд по курганской «Рублевке». Видео

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Сотрудники ГАИ организовали рейд
Сотрудники ГАИ организовали рейд Фото:

Сотрудники дорожной полиции на мотоциклах организовали рейд в Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой». Мотонаряд проверял, как соблюдают ПДД автомобилисты и мотоциклисты. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

«Сотрудники ГАИ проверяли соблюдение правил дорожного движения водителями мотоциклов, мопедов, скутеров и прочей мототехники, а также пропагандировали использование защитной экипировки. Рейд проводился в Кетовском округе», — рассказали представители ведомства в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».

Впервые на регулярной основе полицейские на байках BMW начали патрулировать курганские дороги весной прошлого года. Сезон работы мотонаряда длится полгода. 

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Сотрудники дорожной полиции на мотоциклах организовали рейд в Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой». Мотонаряд проверял, как соблюдают ПДД автомобилисты и мотоциклисты. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. «Сотрудники ГАИ проверяли соблюдение правил дорожного движения водителями мотоциклов, мопедов, скутеров и прочей мототехники, а также пропагандировали использование защитной экипировки. Рейд проводился в Кетовском округе», — рассказали представители ведомства в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте». Впервые на регулярной основе полицейские на байках BMW начали патрулировать курганские дороги весной прошлого года. Сезон работы мотонаряда длится полгода. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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