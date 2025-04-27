27 апреля 2025

В Кургане юный байкер врезался в легковушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Питбайк врезался в легковушку (архивное фото)
Питбайк врезался в легковушку (архивное фото) Фото:

В селе Белозерском (Курганская область) на улице Карла Маркса произошло ДТП с участием юного водителя питбайка и легкового автомобиля «Ока». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Питбайк после ДТП
Питбайк после ДТП
Фото:

«Не прошло и суток, как произошла новая авария, с участием юного питбайкера. Который совершил ДТП, по той же улице Карла Маркса в селе Белозерском. На этот раз питбайк врезался в легковой автомобиль „Ока“. На месте работает ПСЧ-21, участковый, ждут ДПС», — пишет telegram-канал «ИС „Белозерское“».

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около завода «Синтез». Ответ также ожидается.

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В селе Белозерском (Курганская область) на улице Карла Маркса произошло ДТП с участием юного водителя питбайка и легкового автомобиля «Ока». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Не прошло и суток, как произошла новая авария, с участием юного питбайкера. Который совершил ДТП, по той же улице Карла Маркса в селе Белозерском. На этот раз питбайк врезался в легковой автомобиль „Ока“. На месте работает ПСЧ-21, участковый, ждут ДПС», — пишет telegram-канал «ИС „Белозерское“». Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. Ранее в Кургане Toyota Land Cruiser врезалась в столб и улетела в кювет около завода «Синтез». Ответ также ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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