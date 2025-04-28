Задержанного на Рублевке свердловского авторитета подозревают в убийстве олигарха

Бизнесмена Горшунова проверяют на причастность к убийству олигарха Терняка

Олигарха Виктора Терняка расстреляли в «девяностые» из пистолета Макарова Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов

Задержанного на Рублевке в Москве екатеринбургского авторитетного бизнесмена Сергея Горшунова могут подозревать в убийстве президента «Европейско-азиатской компании» Виктора Терняка в «девяностые». Такое предположение в беседе с URA.RU сделали три ветерана правоохранительных органов, служивших в Свердловской области.

Предпринимателя Терняка, которого в СМИ называли одним из первых олигархов на Среднем Урале, убили в 1992 году. Это произошло возле гостиницы «Свердловск», когда он ехал на своем Volvo-740. Предположительно, неизвестный расстрелял лобовое стекло из пистолета Макарова. Телохранитель мультимиллионера получил тяжелые ранения, сам бизнесмен скончался на месте происшествия.

Сыщикам не удалось задержать по горячим следам заказчика и исполнителя. «Но уже тогда пошли слухи, что к этому может быть причастен Горшунов», — сообщил URA.RU бывший сотрудник регионального УФСБ Кирилл (имя изменено). «Горшунова „примеряли“ к этому убийству», — добавил экс-полицейский отдела по борьбе с организованной преступностью Вадим (имя изменено).

«Терняк считался человеком из окружения „центровых“. Главным источником его доходов был экспорт цветных металлов и банковская деятельность. Он также занимался приватизацией престижных муниципальных объектов. Впоследствии Терняк ушел от ОПГ „Центр“, что, возможно, и стало причиной его убийства», — сказал третий собеседник агентства.

По другим (неофициальным) данным, Горшунова якобы обвиняют в похищении и убийстве Юрия Чуприянова, бывшего бандита «центровых». Чуприянов пропал без вести в 2013 году. Его родные говорили URA.RU, что на него якобы напали трое мужчин в подъезде его дома. Семья считает, что организатором преступления стал именно Сергей Горшунов. Сам он отрицает это.

О его задержании стало известно 26 апреля. Силовики уже доставили его в Екатеринбург, где в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Горшунову вменяют две тяжкие статьи Уголовного кодекса РФ — ч. 1 ст. 126 УК РФ (Похищение) и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершенное группой). Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.