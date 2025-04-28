Детей, отравившихся в школе Екатеринбурга, выписали из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников готовили к выписке еще перед выходными
Школьников готовили к выписке еще перед выходными Фото:
новость из сюжета
В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции

Всех детей, которые отравились в школе №178 выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«На сегодняшний день все выписаны и здоровы. В том числе и те, кто не был госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. В школе выявили норовирус — инфекцию, которая может привести к смерти. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Вечером 24 апреля в больнице оставались два ребенка, которых должны выписать к выходным. Сейчас дети обучаются дистанционно — до 30 апреля включительно.

Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. Однако Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения: сотрудники работали без масок и перчаток, к работе привлекались лица без медкнижек. Сейчас деятельность организации приостановлена.

Из-за массового отравления следователи возбудили уголовное дело. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Всех детей, которые отравились в школе №178 выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «На сегодняшний день все выписаны и здоровы. В том числе и те, кто не был госпитализирован», — рассказали в ведомстве. О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. В школе выявили норовирус — инфекцию, которая может привести к смерти. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Вечером 24 апреля в больнице оставались два ребенка, которых должны выписать к выходным. Сейчас дети обучаются дистанционно — до 30 апреля включительно. Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. Однако Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения: сотрудники работали без масок и перчаток, к работе привлекались лица без медкнижек. Сейчас деятельность организации приостановлена. Из-за массового отравления следователи возбудили уголовное дело. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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