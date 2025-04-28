Детей, отравившихся в школе Екатеринбурга, выписали из больницы

Всех детей, которые отравились в школе №178 выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«На сегодняшний день все выписаны и здоровы. В том числе и те, кто не был госпитализирован», — рассказали в ведомстве.
О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. В школе выявили норовирус — инфекцию, которая может привести к смерти. Изначально говорилось о предварительном диагнозе у 43 человек, однако позже стало известно о восьми подтвержденных случаях. Родители рассказывали агентству, что школьники нередко отказываются питаться в школе из-за качества еды. Вечером 24 апреля в больнице оставались два ребенка, которых должны выписать к выходным. Сейчас дети обучаются дистанционно — до 30 апреля включительно.
Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. Однако Роспотребнадзор нашел на предприятии нарушения: сотрудники работали без масок и перчаток, к работе привлекались лица без медкнижек. Сейчас деятельность организации приостановлена.
Из-за массового отравления следователи возбудили уголовное дело. Все, что известно о поставщике, — в материале агентства, а всю информацию о произошедшем URA.RU собирает в отдельном сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!