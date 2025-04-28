Сотрудники такси высадили 13 тысяч саженцев сосны в Курганской области. Фото

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Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (архивное фото)
Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (архивное фото) Фото:

Сотрудники такси высадили 13 тысяч саженцев сосны за селом Боровское в Белозерском районе (Курганская область) в рамках акции «Сад памяти». Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба компании такси.

«Каждый год наши сотрудники приезжают в определенный день с детьми, чтобы вместе посадить новые деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот раз работали вместе с местными школьниками. Ребята подготовили приветственное слово, читали стихи на военную тематику. Задали патриотический настрой всем собравшимся, после чего работа пошла дружно и слаженно. Вместе мы делаем хорошее, доброе дело для людей и природы», — говорит директор по развитию регионов сервиса такси «Максим» Алексей Маркин.

Начальник участка лесоперерабатывающего комплекса Роман Лушников отметил, что для посадки выбрали участок, где ранее росли деревья возрастом более 150 лет, и подчеркнул важность участия компании в экологических акциях. По его словам, сосны лучше всего приживаются в уральском климате.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане такси украшают фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Машины перевозчиков теперь можно увидеть со звездой, георгиевской лентой, фотографией ветерана и надписями «С Днем Победы» и «Помним, гордимся!».

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Сотрудники такси высадили 13 тысяч саженцев сосны за селом Боровское в Белозерском районе (Курганская область) в рамках акции «Сад памяти». Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба компании такси. «Каждый год наши сотрудники приезжают в определенный день с детьми, чтобы вместе посадить новые деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот раз работали вместе с местными школьниками. Ребята подготовили приветственное слово, читали стихи на военную тематику. Задали патриотический настрой всем собравшимся, после чего работа пошла дружно и слаженно. Вместе мы делаем хорошее, доброе дело для людей и природы», — говорит директор по развитию регионов сервиса такси «Максим» Алексей Маркин. Начальник участка лесоперерабатывающего комплекса Роман Лушников отметил, что для посадки выбрали участок, где ранее росли деревья возрастом более 150 лет, и подчеркнул важность участия компании в экологических акциях. По его словам, сосны лучше всего приживаются в уральском климате. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане такси украшают фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Машины перевозчиков теперь можно увидеть со звездой, георгиевской лентой, фотографией ветерана и надписями «С Днем Победы» и «Помним, гордимся!».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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