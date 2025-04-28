Сотрудники такси высадили 13 тысяч саженцев сосны за селом Боровское в Белозерском районе (Курганская область) в рамках акции «Сад памяти». Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба компании такси.
«Каждый год наши сотрудники приезжают в определенный день с детьми, чтобы вместе посадить новые деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот раз работали вместе с местными школьниками. Ребята подготовили приветственное слово, читали стихи на военную тематику. Задали патриотический настрой всем собравшимся, после чего работа пошла дружно и слаженно. Вместе мы делаем хорошее, доброе дело для людей и природы», — говорит директор по развитию регионов сервиса такси «Максим» Алексей Маркин.
Начальник участка лесоперерабатывающего комплекса Роман Лушников отметил, что для посадки выбрали участок, где ранее росли деревья возрастом более 150 лет, и подчеркнул важность участия компании в экологических акциях. По его словам, сосны лучше всего приживаются в уральском климате.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане такси украшают фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Машины перевозчиков теперь можно увидеть со звездой, георгиевской лентой, фотографией ветерана и надписями «С Днем Победы» и «Помним, гордимся!».
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