Екатеринбургский рэпер Vacio, сбежавший из РФ, вступил в ЛГБТ*-комьюнити

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), сбежавший из России от военкомата, вступил в ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России)-комьюнити в Париже. Молодой человек отдыхал в компании племянника солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова — Сергеем и транс-блогером Игорем Синяком. Информация об этом появилась в Telegram.
«Племянник Рыжего из „Иванушек“, который живет вместе с крестным сыном того же солиста популярного бой-бенда, пел для гостей. А позже члены комьюнити посетили ресторан», — передает telegram-канал Shot.
Васильев покинул Россию накануне призыва в армию. По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с Васильевым после его побега. Как оказалось, Vacio сбежал с помощью знакомых через Армению и теперь собирается отказаться от гражданства РФ. На родине музыканту уже заблокировали счета.
Артист решил пойти в армию, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. После тусовки его посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока снова арестовали на 10 суток.
*Общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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