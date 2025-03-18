Екатеринбургскому рэперу Vacio заблокировали счета в России

Рэперу Vacio (Николаю Васильеву, уроженцу Екатеринбурга) заблокировали банковские счета в России из-за долга по коммунальным услугам и кредитным картам. Задолженность по счетам составила 50 тысяч рублей, а на кредитных картах — около 200 тысяч рублей. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Vacio также должен денег за адвокатов и юридическую помощь», — сообщает telegram-канал Mash. Услугами юристов рэп-исполнитель пользовался во время разбирательств из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.
Рэпер привлек особое внимание общественности после того, как пришел на «голую» вечеринку в одном носке на половом органе. Васильева арестовали на 15 суток и выписали штраф в размере 200 тысяч. Затем он получил еще один арест на 10 суток за мелкое хулиганство.
Музыкант покинул Россию в мае 2024-го — накануне призыва в армию. По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. У Васильева была повестка на 13 мая. Артист проходил медкомиссию и брился налысо, перед службой планировал разыграть свою кепку. Ранее его не брали в армию из-за псориаза. Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с Васильевым после его побега.
Артист хотел пойти в армию, чтобы искупить свою вину, писал Shot. После тусовки его посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока снова арестовали на 10 суток.
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