Власти Кургана борются с подтоплениями в новом парке за 140 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В новом парке Заозерного возникают новые лужи и озера
В новом парке Заозерного возникают новые лужи и озера Фото:

В новом парке в Заозерном районе Кургана, строительство которого обошлось в 140 миллионов рублей, начали подсыпать низины после того, как на территории стали образовываться озера и лужи. Проблемы с подтоплением появились даже на детской площадке — часть ее элементов стоит в воде. Об этом сообщается в социальных сетях.

На детской площадке после каждого дождя стоит вода
На детской площадке после каждого дождя стоит вода
Фото:

«Власти начали подсыпать низины в новом парке Заозерного и обещают это продолжить», — сообщает telegram-канала «Зазик» со ссылкой на департамент развития городского хозяйства. Там уточнили, что для борьбы с подтоплениями на проблемных участках начали подсыпать землю, а на детской площадке планируют дополнительно использовать песок. Ранее на месте парка находился природный водоем. После проведения строительных работ уровень воды в этом районе постепенно увеличивается, и с каждым годом все больше территорий оказывается под водой, отмечается в сообщении. 

Ранее URA.RU сообщало, что на строительство первого парка в Заозерном в Кургане, которое длилось три года, власти потратили около 140 миллионов рублей. Об этом сообщал первый заместитель директора департамента строительства Курганской области Сергей Цуканов на заседании областной думы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новом парке в Заозерном районе Кургана, строительство которого обошлось в 140 миллионов рублей, начали подсыпать низины после того, как на территории стали образовываться озера и лужи. Проблемы с подтоплением появились даже на детской площадке — часть ее элементов стоит в воде. Об этом сообщается в социальных сетях. «Власти начали подсыпать низины в новом парке Заозерного и обещают это продолжить», — сообщает telegram-канала «Зазик» со ссылкой на департамент развития городского хозяйства. Там уточнили, что для борьбы с подтоплениями на проблемных участках начали подсыпать землю, а на детской площадке планируют дополнительно использовать песок. Ранее на месте парка находился природный водоем. После проведения строительных работ уровень воды в этом районе постепенно увеличивается, и с каждым годом все больше территорий оказывается под водой, отмечается в сообщении.  Ранее URA.RU сообщало, что на строительство первого парка в Заозерном в Кургане, которое длилось три года, власти потратили около 140 миллионов рублей. Об этом сообщал первый заместитель директора департамента строительства Курганской области Сергей Цуканов на заседании областной думы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...