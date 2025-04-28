Власти Кургана борются с подтоплениями в новом парке за 140 млн рублей

В новом парке в Заозерном районе Кургана, строительство которого обошлось в 140 миллионов рублей, начали подсыпать низины после того, как на территории стали образовываться озера и лужи. Проблемы с подтоплением появились даже на детской площадке — часть ее элементов стоит в воде. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Власти начали подсыпать низины в новом парке Заозерного и обещают это продолжить», — сообщает telegram-канала «Зазик» со ссылкой на департамент развития городского хозяйства. Там уточнили, что для борьбы с подтоплениями на проблемных участках начали подсыпать землю, а на детской площадке планируют дополнительно использовать песок. Ранее на месте парка находился природный водоем. После проведения строительных работ уровень воды в этом районе постепенно увеличивается, и с каждым годом все больше территорий оказывается под водой, отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что на строительство первого парка в Заозерном в Кургане, которое длилось три года, власти потратили около 140 миллионов рублей. Об этом сообщал первый заместитель директора департамента строительства Курганской области Сергей Цуканов на заседании областной думы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».