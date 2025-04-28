В Курганской области 29-30 апреля ожидается повышенная аварийность на дорогах

В Курганской области 29 и 30 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия — дождь, мокрый снег и шквалистый ветер. ГАИ призывает водителей по возможности отказаться от поездок за пределы населенных пунктов и соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством: увеличьте дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирайте скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершайте маневров, не убедившись в их безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Также инспекторы напоминают о необходимости строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дорог. Также рекомендуют не парковать автомобили вблизи деревьев и неустойчивых конструкций из-за возможного падения под воздействием ветра. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части: убедиться в безопасности и пересекать дорогу только в установленных местах, так как ограниченная видимость увеличивает риски ДТП.
Сегодня 29 апреля в Кургане объявлен оранжевый уровень погодной опасности. К явлениям такого уровня относятся: шквалы, ливни, грозы, град, морозы, снегопады, метели.
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