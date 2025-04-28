28 апреля 2025

В Курганской области 29-30 апреля ожидается повышенная аварийность на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области ожидаются неблагоприятные погодные условия
В Курганской области ожидаются неблагоприятные погодные условия Фото:

В Курганской области 29 и 30 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия — дождь, мокрый снег и шквалистый ветер. ГАИ призывает водителей по возможности отказаться от поездок за пределы населенных пунктов и соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

«Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством: увеличьте дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирайте скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершайте маневров, не убедившись в их безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Также инспекторы напоминают о необходимости строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дорог. Также рекомендуют не парковать автомобили вблизи деревьев и неустойчивых конструкций из-за возможного падения под воздействием ветра. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части: убедиться в безопасности и пересекать дорогу только в установленных местах, так как ограниченная видимость увеличивает риски ДТП.

Сегодня 29 апреля в Кургане объявлен оранжевый уровень погодной опасности. К явлениям такого уровня относятся: шквалы, ливни, грозы, град, морозы, снегопады, метели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области 29 и 30 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия — дождь, мокрый снег и шквалистый ветер. ГАИ призывает водителей по возможности отказаться от поездок за пределы населенных пунктов и соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. «Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством: увеличьте дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирайте скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершайте маневров, не убедившись в их безопасности», — говорится в сообщении ведомства. Также инспекторы напоминают о необходимости строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дорог. Также рекомендуют не парковать автомобили вблизи деревьев и неустойчивых конструкций из-за возможного падения под воздействием ветра. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части: убедиться в безопасности и пересекать дорогу только в установленных местах, так как ограниченная видимость увеличивает риски ДТП. Сегодня 29 апреля в Кургане объявлен оранжевый уровень погодной опасности. К явлениям такого уровня относятся: шквалы, ливни, грозы, град, морозы, снегопады, метели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...