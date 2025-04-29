В Екатеринбурге подняли сыщиков на поиск убийцы женщины на жд-станции

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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, патруль, полиция, правопорядок
Полицейские прочесывают территорию в поисках подозреваемого Фото:

Информацию о задержании подозреваемого в убийстве 63-летней Тамары Грибановой на екатеринбургской жд-станции «Чапаевская» URA.RU опровергли два источника в силовой среде. По их словам, поиски продолжаются. 28 апреля юрист Юлия Липинская (представляет интересы семьи убитой) сказала, что подозреваемый якобы задержан.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО сведения о задержании преступника URA.RU не подтвердили, но и не опровергли. При этом в ведомстве отметили, что «комплекс мероприятий по установлению злоумышленника, всех обстоятельств, очевидцев и свидетелей происшествия — остается актуальным». «Это до сих пор на повестке дня у сыщиков уголовного розыска», — подчеркнули в УТ МВД по УрФО.

Ранее URA.RU писало, что силовики раскидали ориентировки на предполагаемого преступника. В том числе, в магазины, находящиеся рядом с местом трагедии. Ранее источник URA.RU говорил, что подозреваемый был замечен в одном из продуктовых.

Убийство произошло утром 26 апреля. По предварительным данным, Татьяну зарезали. Ее тело обнаружили прохожие, которые вызвали врачей и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.

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Информацию о задержании подозреваемого в убийстве 63-летней Тамары Грибановой на екатеринбургской жд-станции «Чапаевская» URA.RU опровергли два источника в силовой среде. По их словам, поиски продолжаются. 28 апреля юрист Юлия Липинская (представляет интересы семьи убитой) сказала, что подозреваемый якобы задержан. В пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО сведения о задержании преступника URA.RU не подтвердили, но и не опровергли. При этом в ведомстве отметили, что «комплекс мероприятий по установлению злоумышленника, всех обстоятельств, очевидцев и свидетелей происшествия — остается актуальным». «Это до сих пор на повестке дня у сыщиков уголовного розыска», — подчеркнули в УТ МВД по УрФО. Ранее URA.RU писало, что силовики раскидали ориентировки на предполагаемого преступника. В том числе, в магазины, находящиеся рядом с местом трагедии. Ранее источник URA.RU говорил, что подозреваемый был замечен в одном из продуктовых. Убийство произошло утром 26 апреля. По предварительным данным, Татьяну зарезали. Ее тело обнаружили прохожие, которые вызвали врачей и силовиков. Женщина собиралась на день рождения к подруге в Белоярский. Мотив преступника неясен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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