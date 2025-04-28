28 апреля 2025

Профсоюз — это не только защита прав: работники Салехардэнерго провели тимбилдинг

Энергетики Салехарда устроили профсоюзный тимбилдинг
© Служба новостей «URA.RU»
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Работники Салехардэнерго кидали дротики и подушки
Работники Салехардэнерго кидали дротики и подушки Фото:

В Салехарде работники Салехардэнерго отложили в сторону производственные задачи, чтобы помериться силами в необычных соревнованиях. Организатором выступил профсоюз компании, который уделяет большое внимание организации досуга и поддержанию здорового образа жизни своих сотрудников.

«Корнхолл и дартс — казалось бы, простые игры, но именно они стали отличным способом сплотить коллектив и снять стресс после напряженной работы. Соревнования прошли в дружеской и азартной атмосфере. Участники продемонстрировали не только свои спортивные навыки, но и умение поддерживать друг друга», — рассказали URA.RU в профсоюзной организации компании.

Победители получили заслуженные награды и призы. В Салехардэнерго уверены, что сильный профсоюз — это не только защита прав работников, но и важный фактор, способствующий повышению эффективности работы предприятия. Когда люди чувствуют заботу и поддержку, они работают с большей отдачей и энтузиазмом.

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В Салехарде работники Салехардэнерго отложили в сторону производственные задачи, чтобы помериться силами в необычных соревнованиях. Организатором выступил профсоюз компании, который уделяет большое внимание организации досуга и поддержанию здорового образа жизни своих сотрудников. «Корнхолл и дартс — казалось бы, простые игры, но именно они стали отличным способом сплотить коллектив и снять стресс после напряженной работы. Соревнования прошли в дружеской и азартной атмосфере. Участники продемонстрировали не только свои спортивные навыки, но и умение поддерживать друг друга», — рассказали URA.RU в профсоюзной организации компании. Победители получили заслуженные награды и призы. В Салехардэнерго уверены, что сильный профсоюз — это не только защита прав работников, но и важный фактор, способствующий повышению эффективности работы предприятия. Когда люди чувствуют заботу и поддержку, они работают с большей отдачей и энтузиазмом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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