Лукашенко засомневался в символе Победы: как Путин защитил георгиевскую ленту от фейков

Путин не до конца понял претензии Лукашенко к георгиевской ленточке

30 апреля 2025 в 07:14 Размер текста - 17 +

Георгиевская лента приравнивается в РФ к символу воинской славы Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент Белорусии Александр Лукашенко усомнился в истории и происхождении георгиевской ленточки, однако российский лидер Владимир Путин дал понять, что символы Победы в Великой Отечественной войне непреложны. В то время как в ряде стран ленту решили запретить из-за боязни «пророссийской военной пропаганды», в РФ напомнили, что осквернение этого атрибута священного праздника карается законом. О происхождении георгиевской ленточки и ее использование в текущее время, читайте в материале URA.RU. Как появилась георгиевская ленточка Георгиевская лента, ставшая символом Дня Победы в современной России, имеет большую историю. Она появилась при Екатерине II как часть ордена Святого Георгия. В ходе Гражданской войны лента использовалась сторонниками Белого движения. Георгиевская лента остается символом Победы на протяжении десятилетий Фото: Илья Московец © URA.RU Во время Второй мировой войны коллаборационисты также применяли эту ленту как свою символику, при этом в наградной системе СССР появилась гвардейская лента, похожая на георгиевскую. Существует мнение, что правильнее называть ленту гвардейской из-за цветовой гаммы и исторической точности. Акция «Георгиевская ленточка» впервые была запущена в 2005 году к 60-летию Победы по инициативе руководителя проекта «Наша Победа. День за днем» Натальи Лосевой и «Студенческой общины». Лосева считается автором идеи акции, хотя она заявляла, что инициатором была группа журналистов. Претензии Лукашенко и реакция Путина Президент России Владимир Путин заявил, что символы памяти о Великой Отечественной войне могут отличаться, однако главным остается общая история и единство народов. Такое заявление он сделал на двусторонней встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Волгограде. Путин защитил георгиевскую ленту в полемике с Лукашенко Фото: Роман Наумов © URA.RU В ходе беседы Александр Лукашенко рассказал, что в Беларуси проводится аналог акции «Бессмертный полк» под названием «Беларусь помнит», однако в республике используют не георгиевскую ленту, а красно-зеленую — в цветах государственного флага. «Никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки. Хотя — я поинтересовался историей, советую, пусть вам дадут историки все информацию [про] георгиевские ленточки. <…> Своеобразная все-таки история георгиевской ленточки», — сказал белорусский лидер. В ответ Владимир Путин подчеркнул: «Не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте… Я полностью с вами согласен — символы могут быть разными, важно другое — что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее». О какой странной истории мог говорить президент Белоруссии Главный редактор проекта «Россия — моя история», историк и писатель Александр Мясников опроверг появившиеся в интернете сообщения о том, что георгиевская лента якобы не является настоящим символом Победы. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В России напомнили об истинных символах Победы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Она [георгиевская лента] после войны, как в свое время красная гвоздика, стала символом [Победы]. Потому что вы не можете ведь обернуться в знамя и ходить, а георгиевская лента — это как знак. Дело в том, что лента абсолютно военный символ. Это военный символ, означающий гвардейские части, гвардию, то есть тех людей, которые были в авангарде <…> Это совершенно принятый символ [Победы]», — рассказал Александр Мясников. В Европе запретили георгиевскую ленту для потакания Украине Власти федеральной земли Нижняя Саксония (Германия) официально запретили публичную демонстрацию флагов Советского Союза и георгиевских лент. Согласно документу, полиция должна пресекать злоупотребление правом на собрания для пророссийской военной пропаганды. Недопустимость демонстрации символа «Z», флагов СССР или георгиевской ленты связана с символами территориальной экспансии российского государства, следует из изданного указа. В Европе испугались советской атрибутики Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Украине еще в 2017 году был подписан указ о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях, запрещающий в стране носить и изготавливать георгиевские ленточки. Литва с 2023 года запретила символы Великой Отечественной войны — не только георгиевскую ленту, но и Красную звезду, Знамя Победы и другие символы, напрямую связанные с Великой Отечественной войной. В Молдавии также решили выписывать штрафы людям, которые на День Победы наденут георгиевские ленты. В Эстонии россиянин был оштрафован на 400 евро за наличие георгиевской ленты на зеркале заднего вида при выезде из страны через пограничный пункт в Нарве. В России же человек может быть оштрафован до пяти миллионов рублей или лишен свободы до пяти лет за публичную порчу георгиевской ленты. Максимальное наказание полагается при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо Интернета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белорусии Александр Лукашенко усомнился в истории и происхождении георгиевской ленточки, однако российский лидер Владимир Путин дал понять, что символы Победы в Великой Отечественной войне непреложны. В то время как в ряде стран ленту решили запретить из-за боязни «пророссийской военной пропаганды», в РФ напомнили, что осквернение этого атрибута священного праздника карается законом. О происхождении георгиевской ленточки и ее использование в текущее время, читайте в материале URA.RU. Георгиевская лента, ставшая символом Дня Победы в современной России, имеет большую историю. Она появилась при Екатерине II как часть ордена Святого Георгия. В ходе Гражданской войны лента использовалась сторонниками Белого движения. Во время Второй мировой войны коллаборационисты также применяли эту ленту как свою символику, при этом в наградной системе СССР появилась гвардейская лента, похожая на георгиевскую. Существует мнение, что правильнее называть ленту гвардейской из-за цветовой гаммы и исторической точности. Акция «Георгиевская ленточка» впервые была запущена в 2005 году к 60-летию Победы по инициативе руководителя проекта «Наша Победа. День за днем» Натальи Лосевой и «Студенческой общины». Лосева считается автором идеи акции, хотя она заявляла, что инициатором была группа журналистов. Президент России Владимир Путин заявил, что символы памяти о Великой Отечественной войне могут отличаться, однако главным остается общая история и единство народов. Такое заявление он сделал на двусторонней встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Волгограде. В ходе беседы Александр Лукашенко рассказал, что в Беларуси проводится аналог акции «Бессмертный полк» под названием «Беларусь помнит», однако в республике используют не георгиевскую ленту, а красно-зеленую — в цветах государственного флага. «Никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки. Хотя — я поинтересовался историей, советую, пусть вам дадут историки все информацию [про] георгиевские ленточки. <…> Своеобразная все-таки история георгиевской ленточки», — сказал белорусский лидер. В ответ Владимир Путин подчеркнул: «Не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте… Я полностью с вами согласен — символы могут быть разными, важно другое — что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее». Главный редактор проекта «Россия — моя история», историк и писатель Александр Мясников опроверг появившиеся в интернете сообщения о том, что георгиевская лента якобы не является настоящим символом Победы. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Она [георгиевская лента] после войны, как в свое время красная гвоздика, стала символом [Победы]. Потому что вы не можете ведь обернуться в знамя и ходить, а георгиевская лента — это как знак. Дело в том, что лента абсолютно военный символ. Это военный символ, означающий гвардейские части, гвардию, то есть тех людей, которые были в авангарде <…> Это совершенно принятый символ [Победы]», — рассказал Александр Мясников. Власти федеральной земли Нижняя Саксония (Германия) официально запретили публичную демонстрацию флагов Советского Союза и георгиевских лент. Согласно документу, полиция должна пресекать злоупотребление правом на собрания для пророссийской военной пропаганды. Недопустимость демонстрации символа «Z», флагов СССР или георгиевской ленты связана с символами территориальной экспансии российского государства, следует из изданного указа. На Украине еще в 2017 году был подписан указ о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях, запрещающий в стране носить и изготавливать георгиевские ленточки. Литва с 2023 года запретила символы Великой Отечественной войны — не только георгиевскую ленту, но и Красную звезду, Знамя Победы и другие символы, напрямую связанные с Великой Отечественной войной. В Молдавии также решили выписывать штрафы людям, которые на День Победы наденут георгиевские ленты. В Эстонии россиянин был оштрафован на 400 евро за наличие георгиевской ленты на зеркале заднего вида при выезде из страны через пограничный пункт в Нарве. В России же человек может быть оштрафован до пяти миллионов рублей или лишен свободы до пяти лет за публичную порчу георгиевской ленты. Максимальное наказание полагается при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо Интернета.