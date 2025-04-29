29 апреля 2025

В центре Тюмени на 2,5 месяца перекроют улицу

Улицу Тургенева в Тюмени закроют для движения до середины июля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работы на улице Ленина в Тюмени закончатся к середине июля
Работы на улице Ленина в Тюмени закончатся к середине июля Фото:

В Тюмени на два с половиной месяца перекроют улицу Тургенева на пересечении с Урицкого. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Ленина, с 30 апреля по 15 июля  будет перекрыта улица Тургенева на пересечении с Урицкого. Для информирования водителей будут установлены дорожные знаки со схемой объезда», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что улицу Ленина перекрыли для третьей очереди капитального ремонта до середины Июля. Вместе с Ленина частично перекрыты и другие улицы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на два с половиной месяца перекроют улицу Тургенева на пересечении с Урицкого. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции региона. «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Ленина, с 30 апреля по 15 июля  будет перекрыта улица Тургенева на пересечении с Урицкого. Для информирования водителей будут установлены дорожные знаки со схемой объезда», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что улицу Ленина перекрыли для третьей очереди капитального ремонта до середины Июля. Вместе с Ленина частично перекрыты и другие улицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...