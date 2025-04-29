В центре Тюмени на 2,5 месяца перекроют улицу

В Тюмени на два с половиной месяца перекроют улицу Тургенева на пересечении с Урицкого. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Ленина, с 30 апреля по 15 июля будет перекрыта улица Тургенева на пересечении с Урицкого. Для информирования водителей будут установлены дорожные знаки со схемой объезда», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что улицу Ленина перекрыли для третьей очереди капитального ремонта до середины Июля. Вместе с Ленина частично перекрыты и другие улицы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!