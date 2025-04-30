Что известно про первого свердловского олигарха, в убийстве которого подозревают авторитета

Охранник убитого миллионера Терняка дал показания на бандита из Екатеринбурга

30 апреля 2025 в 16:34 Размер текста - 17 +

Виктор Терняк сумел приспособиться к меняющимся в конце 1980-х экономическим условиям Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов Выживший охранник убитого в «девяностые» Виктора Терняка — первого мультимиллионера на Среднем Урале — мог дать показания на авторитетного бизнесмена, бывшего участника ОПГ «Центр» Сергея Горшунова, сказал URA.RU источник. Два дня назад Горшунова отправили в следственный изолятор по обвинению в тяжких преступлениях. О жизни и гибели Терняка — в материале URA.RU. Карьера Терняк родился в 1946 году. Он начинал обычным официантом в ресторане «Уральские пельмени» на улице Луначарского в Свердловске. С началом перестройки в СССР Терняк сумел стать крупным инвестором и меценатом. По слухам, он владел несколькими подпольными цехами по обработке золота. Главным источником его доходов был экспорт цветных металлов. Также Терняк занимался банковской деятельностью, был директором Европейско-Азиатской компании (ЕАК). Даже ходили слухи, что Терняк мог пожертвовать 100 тысяч долларов на Храм-на-Крови, строительство которого еще только задумывалось. Связь с ОПГ Два ветерана свердловских силовых структур, работавших в 1990-е, рассказали URA.RU, что Терняк был связан с ОПГ «Центр». «Впоследствии он вышел из группировки и примкнул к другой. Возможно, из-за этого его и убили», — сказал один из собеседников агентства. Второй источник назвал Терняка очень умным и талантливым коммерсантом. После его ухода экономический потенциал «центровых» ослаб, отметил ветеран ГУ МВД. Смерть Терняк погиб 8 августа 1992 года. Неизвестный обстрелял его Volvo-740 возле гостиницы «Свердловск». Предположительно, в руках у киллера был пистолет Макарова. Телохранитель бизнесмена получил тяжелые ранения, но выжил. Новость по теме «Самый умный» из ОПГ: что известно про задержанного на Рублевке авторитета из Екатеринбурга Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Ни заказчик, ни исполнитель так и не были задержаны. По словам экс-оперативников, уже в «девяностые» пошли слухи о причастности Горшунова. «Его „примеряли“ к этому убийству», — говорил ранее собеседник. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Его поймали в коттедже на московской Рублевке и доставили в Екатеринбург. Следователи вменили ему статьи об убийстве группой лиц и похищении. По версии СК, Горшунов причастен к расправе над старым знакомым — Юрием Чуприяновым — тоже выходцем из ОПГ «Центр». Чуприянов пропал в 2013 году. Его родные рассказывали URA.RU, что на него напали трое незнакомцев в подъезде его дома. Следствие считает, что тело Чуприянова закопали в лесу. Сам Горшунов отрицает причастность к преступлению. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Виктор Терняк захоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга сайт «Ритуал-Архив» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выживший охранник убитого в «девяностые» Виктора Терняка — первого мультимиллионера на Среднем Урале — мог дать показания на авторитетного бизнесмена, бывшего участника ОПГ «Центр» Сергея Горшунова, сказал URA.RU источник. Два дня назад Горшунова отправили в следственный изолятор по обвинению в тяжких преступлениях. О жизни и гибели Терняка — в материале URA.RU. Терняк родился в 1946 году. Он начинал обычным официантом в ресторане «Уральские пельмени» на улице Луначарского в Свердловске. С началом перестройки в СССР Терняк сумел стать крупным инвестором и меценатом. По слухам, он владел несколькими подпольными цехами по обработке золота. Главным источником его доходов был экспорт цветных металлов. Также Терняк занимался банковской деятельностью, был директором Европейско-Азиатской компании (ЕАК). Даже ходили слухи, что Терняк мог пожертвовать 100 тысяч долларов на Храм-на-Крови, строительство которого еще только задумывалось. Два ветерана свердловских силовых структур, работавших в 1990-е, рассказали URA.RU, что Терняк был связан с ОПГ «Центр». «Впоследствии он вышел из группировки и примкнул к другой. Возможно, из-за этого его и убили», — сказал один из собеседников агентства. Второй источник назвал Терняка очень умным и талантливым коммерсантом. После его ухода экономический потенциал «центровых» ослаб, отметил ветеран ГУ МВД. Терняк погиб 8 августа 1992 года. Неизвестный обстрелял его Volvo-740 возле гостиницы «Свердловск». Предположительно, в руках у киллера был пистолет Макарова. Телохранитель бизнесмена получил тяжелые ранения, но выжил. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Ни заказчик, ни исполнитель так и не были задержаны. По словам экс-оперативников, уже в «девяностые» пошли слухи о причастности Горшунова. «Его „примеряли“ к этому убийству», — говорил ранее собеседник. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Его поймали в коттедже на московской Рублевке и доставили в Екатеринбург. Следователи вменили ему статьи об убийстве группой лиц и похищении. По версии СК, Горшунов причастен к расправе над старым знакомым — Юрием Чуприяновым — тоже выходцем из ОПГ «Центр». Чуприянов пропал в 2013 году. Его родные рассказывали URA.RU, что на него напали трое незнакомцев в подъезде его дома. Следствие считает, что тело Чуприянова закопали в лесу. Сам Горшунов отрицает причастность к преступлению. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.