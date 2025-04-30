В Тюмени изменят схему движения автобусов. Схема

Схема движения трех автобусов в Тюмени временно изменится
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Схему движения изменят для проведения велогонки
Схему движения изменят для проведения велогонки Фото:

В Тюмени временно изменится схема движения трех городских автобусных маршрутов. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.

«Схема движения маршрутов 1к, 41 и 84 временно изменится. Изменения будут действовать 8 мая с 8:00 до 17:00», — говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения будут введены из-за открытой городской велогонки-критериум памяти Героя Советского Союза Марите Мельникайте. Гонка будет посвящена дню Победы в Великой Отечественной войне.

Временная схема движения автобусов
Временная схема движения автобусов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени временно изменится схема движения трех городских автобусных маршрутов. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «Схема движения маршрутов 1к, 41 и 84 временно изменится. Изменения будут действовать 8 мая с 8:00 до 17:00», — говорится в сообщении. Уточняется, что изменения будут введены из-за открытой городской велогонки-критериум памяти Героя Советского Союза Марите Мельникайте. Гонка будет посвящена дню Победы в Великой Отечественной войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...