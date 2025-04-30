Схему движения изменят для проведения велогонки
В Тюмени временно изменится схема движения трех городских автобусных маршрутов. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.
«Схема движения маршрутов 1к, 41 и 84 временно изменится. Изменения будут действовать 8 мая с 8:00 до 17:00», — говорится в сообщении.
Уточняется, что изменения будут введены из-за открытой городской велогонки-критериум памяти Героя Советского Союза Марите Мельникайте. Гонка будет посвящена дню Победы в Великой Отечественной войне.
Временная схема движения автобусов
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