Мост в Казанском районе Тюменской области, поврежденный паводком, начали восстанавливать. Привлечено 25 рабочих и 16 единиц спецтехники. Губернатор Александр Моор в личном telegram-канале сообщил о решении укрепить сваями часть моста, самую уязвимую для водного потока.
«Опоры и конструкция самого моста не пострадали, но подъезды к нему не выдержали стремительного напора. Дорога в этом месте выступает в качестве дамбы: перепад по разные стороны моста составляет около полуметра. Поэтому весь поток с большой силой стремится под мост. Дорожники уже восстанавливали подъезды, сыпали бутовый камень, но пока стихия сильнее», — написал губернатор Моор.
Мост расположен между селами Ильинка и Афонькино. Александр Моор уточнил, что эта дорога соединяет райцентр — село Казанское — с четырьмя населенными пунктами, транспортная связь с ними также доступна через соседний Сладковский район области. В районе перекрытого моста организовали лодочную переправу. Ранее на размытие моста обратили внимание местные жители.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!