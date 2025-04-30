30 апреля 2025

Размытый паводком мост в Тюменской области начали восстанавливать. Видео

Размытый паводком мост в Казанском районе восстанавливает спецтехника
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок размыл часть дороги у моста в Казанском районе
Паводок размыл часть дороги у моста в Казанском районе Фото:

Мост в Казанском районе Тюменской области, поврежденный паводком, начали восстанавливать. Привлечено 25 рабочих и 16 единиц спецтехники. Губернатор Александр Моор в личном telegram-канале сообщил о решении укрепить сваями часть моста, самую уязвимую для водного потока.

«Опоры и конструкция самого моста не пострадали, но подъезды к нему не выдержали стремительного напора. Дорога в этом месте выступает в качестве дамбы: перепад по разные стороны моста составляет около полуметра. Поэтому весь поток с большой силой стремится под мост. Дорожники уже восстанавливали подъезды, сыпали бутовый камень, но пока стихия сильнее», — написал губернатор Моор.

Мост расположен между селами Ильинка и Афонькино. Александр Моор уточнил, что эта дорога соединяет райцентр — село Казанское — с четырьмя населенными пунктами, транспортная связь с ними также доступна через соседний Сладковский район области. В районе перекрытого моста организовали лодочную переправу. Ранее на размытие моста обратили внимание местные жители.

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Мост в Казанском районе Тюменской области, поврежденный паводком, начали восстанавливать. Привлечено 25 рабочих и 16 единиц спецтехники. Губернатор Александр Моор в личном telegram-канале сообщил о решении укрепить сваями часть моста, самую уязвимую для водного потока. «Опоры и конструкция самого моста не пострадали, но подъезды к нему не выдержали стремительного напора. Дорога в этом месте выступает в качестве дамбы: перепад по разные стороны моста составляет около полуметра. Поэтому весь поток с большой силой стремится под мост. Дорожники уже восстанавливали подъезды, сыпали бутовый камень, но пока стихия сильнее», — написал губернатор Моор. Мост расположен между селами Ильинка и Афонькино. Александр Моор уточнил, что эта дорога соединяет райцентр — село Казанское — с четырьмя населенными пунктами, транспортная связь с ними также доступна через соседний Сладковский район области. В районе перекрытого моста организовали лодочную переправу. Ранее на размытие моста обратили внимание местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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