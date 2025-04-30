30 апреля 2025

Мост возле села Афонькино Тюменской области размыло паводком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент в этом районе готовится лодочная переправа
На данный момент в этом районе готовится лодочная переправа Фото:

Мост в районе села Афонькино размыло паводковыми водами. Об этом сообщают жители Казанского района в местных социальных сетях.

«Афонькино. Мост прорвало», — передают селяне в сообществе «Ишим переподслушано» во «ВКонтакте».

Ранее главное управление строительства Тюменской области сообщало, что на объекте проводились работы по его восстановлению. На этот мост приходится большая нагрузка из-за паводковых вод. Специалисты занимались его укреплением круглосуточно.

URA.RU обратилось за комментарием в ГУС администрацию района. Ответ на него ожидается. Глава района Татьяна Богданова в своих соцсетях отметила, что на данный момент в районе разрушенного объекта готовится лодочная переправа.

Ранее в районе села Афонькино паводок разрушал местную трассу. Вода постепенно подступала к региональной трассе и уже полноценно затопило близлежащие поля. В Казанском районе введен режим ЧС.

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Мост в районе села Афонькино размыло паводковыми водами. Об этом сообщают жители Казанского района в местных социальных сетях. «Афонькино. Мост прорвало», — передают селяне в сообществе «Ишим переподслушано» во «ВКонтакте». Ранее главное управление строительства Тюменской области сообщало, что на объекте проводились работы по его восстановлению. На этот мост приходится большая нагрузка из-за паводковых вод. Специалисты занимались его укреплением круглосуточно. URA.RU обратилось за комментарием в ГУС администрацию района. Ответ на него ожидается. Глава района Татьяна Богданова в своих соцсетях отметила, что на данный момент в районе разрушенного объекта готовится лодочная переправа. Ранее в районе села Афонькино паводок разрушал местную трассу. Вода постепенно подступала к региональной трассе и уже полноценно затопило близлежащие поля. В Казанском районе введен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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