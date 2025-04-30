Мост в районе села Афонькино размыло паводковыми водами. Об этом сообщают жители Казанского района в местных социальных сетях.
«Афонькино. Мост прорвало», — передают селяне в сообществе «Ишим переподслушано» во «ВКонтакте».
Ранее главное управление строительства Тюменской области сообщало, что на объекте проводились работы по его восстановлению. На этот мост приходится большая нагрузка из-за паводковых вод. Специалисты занимались его укреплением круглосуточно.
URA.RU обратилось за комментарием в ГУС администрацию района. Ответ на него ожидается. Глава района Татьяна Богданова в своих соцсетях отметила, что на данный момент в районе разрушенного объекта готовится лодочная переправа.
Ранее в районе села Афонькино паводок разрушал местную трассу. Вода постепенно подступала к региональной трассе и уже полноценно затопило близлежащие поля. В Казанском районе введен режим ЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!