В новом парке четвертого микрорайона Заозерного района Кургана исчезли две планеты с детской площадки, оформленной в космической тематике. По словам местных жителей, пропажа «Сатурна» и «Юпитера» могли произойти из-за вандалов. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Еще две „планеты“ пропали на площадке в парке четвертого микрорайона. Возможная причина — в вандализме», — говорится в telegram-канале «Зазик». Отмечается, что на месте демонтированных объектов остались только основания, обмотанные прозрачной пленкой. Кроме того, перестала работать подсветка у планеты «Венера». В тот же вечер очевидец заметил, как две девочки прыгали на оставшиеся планеты и даже садились на них. По его словам, рядом находилась мать детей, которая никак не реагировала. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее в новом парке Заозерного района Кургана уже возникали проблемы — после открытия на его территории появились лужи и подтопления, в том числе на детской площадке. Для устранения этих недостатков власти начали подсыпать низины и планировали использовать песок на площадке. До строительства парка на этом месте находился природный водоем, и уровень воды в районе продолжает расти. Стоимость парка составляет 140 млн рублей.
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