01 мая 2025
30 апреля 2025

В ЯНАО семья с маленьким ребенком на снегоходе провалилась в лед. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегоход провалился в растаявший лед
Снегоход провалился в растаявший лед Фото:

В ночь на 1 мая спасатели «Ямалспаса» эвакуировали семью с несовершеннолетним ребенком, после того, как их снегоход провалился в наледь. По данным окружного департамента гражданской защиты, все произошло примерно в семи километрах от лодочной станции.

«Сообщение о происшествии поступило ночью 1 мая в поисково-спасательный отряд „Ямалспас“. Требовалась эвакуация трех граждан (в том числе одного несовершеннолетнего), у которых в 7 км от лодочной станции снегоход провалился в наледь», — говорится в telegram-канале департамента.

По данным спасателей, для поиска и эвакуации пострадавших оперативно была задействована аэролодка. Всех троих оперативно обнаружили и доставили к переправе Салехард — Лабытнанги. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась.

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В ночь на 1 мая спасатели «Ямалспаса» эвакуировали семью с несовершеннолетним ребенком, после того, как их снегоход провалился в наледь. По данным окружного департамента гражданской защиты, все произошло примерно в семи километрах от лодочной станции. «Сообщение о происшествии поступило ночью 1 мая в поисково-спасательный отряд „Ямалспас“. Требовалась эвакуация трех граждан (в том числе одного несовершеннолетнего), у которых в 7 км от лодочной станции снегоход провалился в наледь», — говорится в telegram-канале департамента. По данным спасателей, для поиска и эвакуации пострадавших оперативно была задействована аэролодка. Всех троих оперативно обнаружили и доставили к переправе Салехард — Лабытнанги. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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