В ночь на 1 мая спасатели «Ямалспаса» эвакуировали семью с несовершеннолетним ребенком, после того, как их снегоход провалился в наледь. По данным окружного департамента гражданской защиты, все произошло примерно в семи километрах от лодочной станции.
«Сообщение о происшествии поступило ночью 1 мая в поисково-спасательный отряд „Ямалспас“. Требовалась эвакуация трех граждан (в том числе одного несовершеннолетнего), у которых в 7 км от лодочной станции снегоход провалился в наледь», — говорится в telegram-канале департамента.
По данным спасателей, для поиска и эвакуации пострадавших оперативно была задействована аэролодка. Всех троих оперативно обнаружили и доставили к переправе Салехард — Лабытнанги. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась.
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