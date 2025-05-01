01 мая 2025
30 апреля 2025

В Новом Уренгое молодежи доверят создание муралов

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые художники уже знакомятся с городом и его культурой
Молодые художники уже знакомятся с городом и его культурой Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2025 году здания украсят муралы. Глава города Антон Колодин сообщил, что для этого будут привлечены молодые художники.

«Молодежь — наше будущее! В этом году планируем украсить город красивыми муралами, привлечем молодых художников», — сообщил Колодин в своем telegram-канале.

Решение мэр озвучил после участие в молодежном форуме «Актировка». В настоящее время участники мероприятия знакомятся с городом и его культурой. Среди гостей — ребята из Волновахи (ДНР).

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2025 году здания украсят муралы. Глава города Антон Колодин сообщил, что для этого будут привлечены молодые художники. «Молодежь — наше будущее! В этом году планируем украсить город красивыми муралами, привлечем молодых художников», — сообщил Колодин в своем telegram-канале. Решение мэр озвучил после участие в молодежном форуме «Актировка». В настоящее время участники мероприятия знакомятся с городом и его культурой. Среди гостей — ребята из Волновахи (ДНР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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