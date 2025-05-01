В Новом Уренгое молодежи доверят создание муралов

Молодые художники уже знакомятся с городом и его культурой
В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2025 году здания украсят муралы. Глава города Антон Колодин сообщил, что для этого будут привлечены молодые художники.
«Молодежь — наше будущее! В этом году планируем украсить город красивыми муралами, привлечем молодых художников», — сообщил Колодин в своем telegram-канале.
Решение мэр озвучил после участие в молодежном форуме «Актировка». В настоящее время участники мероприятия знакомятся с городом и его культурой. Среди гостей — ребята из Волновахи (ДНР).
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