03 мая 2025

Президента Сербии выписали из больницы после экстренной госпитализации

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, Александр Вучич, stock
Вучич заверил, что чувствует себя хорошо Фото:

Президент Сербии Александр Вучич, который ранее был госпитализирован после недомогания во время визита в США, выписан из Военно-медицинской академии в Белграде и чувствует себя лучше. Об этом сообщил министр финансов страны Синиша Мали.

«Я надеюсь на его скорейшее выздоровление. Это происходит с ним не в первый раз, уже третий или четвертый», — процитировал Мали телеканал Pink TV. Министр подчеркнул, что здоровье президента является «приоритетом» для Сербии.

Также Мали уточнил, что Вучич покинул медицинское учреждение после 17:00 по местному времени. Он лично заверил, что его самочувствие улучшилось.

Как сообщало URA.RU, Александр Вучич почувствовал недомогание во время визита в Соединенные Штаты Америки и решил досрочно вернуться на родину. В ходе консультаций с медицинскими специалистами им было принято решение о возвращении в Белград. Позднее выяснилось, что причиной ухудшения состояния главы государства стало резкое повышение кровяного давления. После проведения необходимых медицинских обследований состояние сербского президента оценивалось как стабильное и удовлетворительное.

Ранее Александр Вучич пообещал посетить Москву 9 Мая. Об этом он сказал президенту РФ Владимиру Путину.

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Президент Сербии Александр Вучич, который ранее был госпитализирован после недомогания во время визита в США, выписан из Военно-медицинской академии в Белграде и чувствует себя лучше. Об этом сообщил министр финансов страны Синиша Мали. «Я надеюсь на его скорейшее выздоровление. Это происходит с ним не в первый раз, уже третий или четвертый», — процитировал Мали телеканал Pink TV. Министр подчеркнул, что здоровье президента является «приоритетом» для Сербии. Также Мали уточнил, что Вучич покинул медицинское учреждение после 17:00 по местному времени. Он лично заверил, что его самочувствие улучшилось. Как сообщало URA.RU, Александр Вучич почувствовал недомогание во время визита в Соединенные Штаты Америки и решил досрочно вернуться на родину. В ходе консультаций с медицинскими специалистами им было принято решение о возвращении в Белград. Позднее выяснилось, что причиной ухудшения состояния главы государства стало резкое повышение кровяного давления. После проведения необходимых медицинских обследований состояние сербского президента оценивалось как стабильное и удовлетворительное. Ранее Александр Вучич пообещал посетить Москву 9 Мая. Об этом он сказал президенту РФ Владимиру Путину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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