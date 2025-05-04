Самолеты из Кургана в Москву изменили расписание

Авиарейсы из Кургана в Москву (аэропорт Домодедово) поменяли время вылета и прилета. По новому расписанию, опубликованному на сайте аэропорта Курган и авиакомпании NordStar, утренние полеты осуществляются по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Рейсы по средам и субботам теперь выполняются в 16:00.
«Рейс ТИ-1092 вылетает из Кургана в 7:00 и прибывает в Москву в 7:55 по местному времени с 1 мая по 25 октября по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Дополнительно по средам и субботам выполняется рейс ТИ-1094 в 16:00», — сообщается на сайте. Однако в мае, летом и осенью расписание имеет исключения по датам.
С 7 мая до 24 сентября, кроме 16 июля, 27 августа и 3 сентября, по средам самолет из Кургана отправляется в 16:00, а прибывает в Москву в 16:55. С 3 по 24 мая, а также с 7 июня по 27 сентября по субботам рейс будет отправляться аналогично средам.
Обратные рейсы из Москвы в Курган также выполняются в указанные дни. Кроме московского направления, из Кургана летают рейсы в Санкт-Петербург и Сочи.
Ранее из-за временного ограничения взлетов и посадок в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) в рамках плана «Ковер» пассажирам рекомендовали уточнять актуальное расписание рейсов, в том числе в Курган, ближе ко времени вылета. Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов, однако рейсы по направлению Санкт-Петербург — Курган выполнялись по расписанию.
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В пресс-службе Курганского аэропорта уточнили, что с аэровокзала можно улететь в Москву ежедневно. В понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье утром. Вылет из Кургана в 7:00, прилет в Москву в 7:45 (местное время аэропортов). В среду и субботу вылет из Кургана в 16:00, прилет в Москву в 16:50 (местное время аэропортов). «Никаких отмен рейсов нет», — отметили в пресс-службе.
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