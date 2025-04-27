27 апреля 2025

В аэропорту Пулково после приостановки работы рассказали, что делать пассажирам, отправляющимся в Курган

Приостановка работы аэропорта Пулково не сказалась на рейсе в Курган
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет из Санкт-Петербурга в Курган ожидают по расписанию
Самолет из Санкт-Петербурга в Курган ожидают по расписанию Фото:

После приостановки работы аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) планы на вылет в Курган не изменились, а пассажирам рекомендуют уточнять информацию об изменениях ближе ко времени выполнения рейса. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту Пулково.

«Пока не знаем (об изменениях — прим. ред.). Вылет запланирован на 22:15. Ближе к этому времени уточняйте информацию об изменениях», — сообщили корреспонденту на горячей линии аэропорта.

На табло аэропорта на сайте отображается информация о выполнении рейса в штатном режиме. Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничили взлеты и посадки воздушных судов в рамках плана «Ковер». Как сообщили в Росавиации, эти меры введены с целью обеспечения безопасности полетов.

Вылет рейса до Кургана запланирован на 22:15
Вылет рейса до Кургана запланирован на 22:15
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После приостановки работы аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) планы на вылет в Курган не изменились, а пассажирам рекомендуют уточнять информацию об изменениях ближе ко времени выполнения рейса. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту Пулково. «Пока не знаем (об изменениях — прим. ред.). Вылет запланирован на 22:15. Ближе к этому времени уточняйте информацию об изменениях», — сообщили корреспонденту на горячей линии аэропорта. На табло аэропорта на сайте отображается информация о выполнении рейса в штатном режиме. Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничили взлеты и посадки воздушных судов в рамках плана «Ковер». Как сообщили в Росавиации, эти меры введены с целью обеспечения безопасности полетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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