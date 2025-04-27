После приостановки работы аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) планы на вылет в Курган не изменились, а пассажирам рекомендуют уточнять информацию об изменениях ближе ко времени выполнения рейса. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту Пулково.
«Пока не знаем (об изменениях — прим. ред.). Вылет запланирован на 22:15. Ближе к этому времени уточняйте информацию об изменениях», — сообщили корреспонденту на горячей линии аэропорта.
На табло аэропорта на сайте отображается информация о выполнении рейса в штатном режиме. Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничили взлеты и посадки воздушных судов в рамках плана «Ковер». Как сообщили в Росавиации, эти меры введены с целью обеспечения безопасности полетов.
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