На выборах в Курганскую областную думу ожидается борьба по трем округам. Самыми конкурентными станут Восточный округ №1, Кетовский №17 и Железнодорожный №4. На кону в каждом из них — по два мандата. Об этом сообщают источники URA.RU, связанные с властями.
«В Восточном округе №1 сразу три сильных претендента от „Единой России“: лидер объединения ветеранов силовых структур Юрий Черкащенко, начальник госпиталя ветеранов войн Владимир Семенов, которого поддерживают влиятельные фигуры, и действующий депутат Константин Гладковский», — говорят инсайдеры. Информация об их выдвижении на праймериз ЕР содержится на сайте партии. По информации URA.RU, в партии хотят обновления, но Гладковский сдавать позиции не намерен. От оппозиции по данному может пойти депутат от КПРФ Иван Камшилов — в прошлом году он уверенно выиграл выборы в гордуму и имеет хорошую поддержку по этому округу.
В Кетовском округе №17, по данным инсайдеров, на выборы пойдут депутат облдумы от ЛДПР Юрий Ярушин, а от ЕР — банкир Евгений Кафеев и аграрий Вячеслав Немиров. «Ярушин уже выигрывал здесь по спискам, а Кафеев — по одномандатному округу. Немиров — новое лицо, его могут поддержать работники предприятий. Но если ЛДПР снова выставит Ярушина или другого сильного партийца по списку, шансы новичка-агрария окажутся под вопросом: в Кетово либерал-демократы традиционно сильны», — отмечают инсайдеры. Ранее лидер ЛДПР в Курганской области Владимир Сысоев в разговоре с URA.RU отмечал, что окончательное решение, по какому округу будет выдвигаться Юрий Ярушин, еще не принято.
Железнодорожный округ №4 — еще одна точка напряжения. Здесь идут сразу шесть фигур с амбициями: от «Новых людей» — владелец сети магазинов Иса Мурадисинов, от СРЗП — оппозиционер Яков Сидоров, от ЕР — строитель Евгений Сергеев и действующий депутат Светлана Дружинина. Дополнительно выдвигается Ярослав Климко от Партии пенсионеров — с опорой на старший электорат. По данным URA.RU, в ЕР рассчитывают забрать оба мандата, несмотря на прошлые поражения на этом округе.
Выборы в курганскую облдуму пройдут 14 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутатов — 17 по округам и 17 по спискам. Политические штабы уже ведут замеры и формируют команды под кампанию.
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