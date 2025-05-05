Челябинский суд отказался выпускать из тюрьмы участника ОПГ «Турбазовские»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ралиф Фаизов пытался смягчить условия отбывания наказания
Ралиф Фаизов пытался смягчить условия отбывания наказания Фото:

В Верхнеуральском райсуде Челябинской области прокурор отстоял решение об отправке в тюрьму участника одной из ОПГ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, адвокат просил ослабить вид исправительного учреждения, но его ходатайство оставили без удовлетворения. По данным URA.RU, речь идет о Ралифе Фаизове — правой руке лидера ОПГ «Турбазовские» Сергея Чащина.

«Адвокат осужденного предлагал вновь изменить, ослабить вид исправительного учреждения. Суд, с учетом позиции прокурора, отказал в удовлетворении ходатайства, оставив порядок отбывания наказания осужденному без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Фаизов был задержан вместе с Чащиным в 27 ноября 2012 года. Их обвинили в ряде жестоких преступлений. На их счету были убийства, бандитизм, хранение оружия. Чащин сразу сознался в содеянном, получив 13 лет строгого режима. В октябре 2024 года лидер некогда грозной ОПГ скончался, так и не дождавшись УДО.

Фаизова же, как и других участников группировки, судили в Москве. В июле 2021 года его признали виновным и приговорили к пожизненному сроку. В апелляции адвокатам удалось смягчить приговор до 24 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 15 лет в тюрьме. 

Отбывать наказание Фаизова отправили в Верхнеуральскую тюрьму — одно из самых жестких пенитенциарных учреждений в области. В ней заключенные отбывают срок строго в камерах. А если и покидают их, то только для коротких прогулок или работы. 

«Турбазовские» считались одной из жестоких группировок в современной истории России. Начав с рэкета, они добились влияния по всей стране. Им приписывают убийства директора ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Заказчиком громких убийств был Виктор Ардабьевский, руководивший тогда Миассом. Сити-менеджер умер в СИЗО «Матросская тишина», так и не дождавшись суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхнеуральском райсуде Челябинской области прокурор отстоял решение об отправке в тюрьму участника одной из ОПГ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, адвокат просил ослабить вид исправительного учреждения, но его ходатайство оставили без удовлетворения. По данным URA.RU, речь идет о Ралифе Фаизове — правой руке лидера ОПГ «Турбазовские» Сергея Чащина. «Адвокат осужденного предлагал вновь изменить, ослабить вид исправительного учреждения. Суд, с учетом позиции прокурора, отказал в удовлетворении ходатайства, оставив порядок отбывания наказания осужденному без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Фаизов был задержан вместе с Чащиным в 27 ноября 2012 года. Их обвинили в ряде жестоких преступлений. На их счету были убийства, бандитизм, хранение оружия. Чащин сразу сознался в содеянном, получив 13 лет строгого режима. В октябре 2024 года лидер некогда грозной ОПГ скончался, так и не дождавшись УДО. Фаизова же, как и других участников группировки, судили в Москве. В июле 2021 года его признали виновным и приговорили к пожизненному сроку. В апелляции адвокатам удалось смягчить приговор до 24 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 15 лет в тюрьме.  Отбывать наказание Фаизова отправили в Верхнеуральскую тюрьму — одно из самых жестких пенитенциарных учреждений в области. В ней заключенные отбывают срок строго в камерах. А если и покидают их, то только для коротких прогулок или работы.  «Турбазовские» считались одной из жестоких группировок в современной истории России. Начав с рэкета, они добились влияния по всей стране. Им приписывают убийства директора ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Заказчиком громких убийств был Виктор Ардабьевский, руководивший тогда Миассом. Сити-менеджер умер в СИЗО «Матросская тишина», так и не дождавшись суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...