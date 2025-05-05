Челябинский суд отказался выпускать из тюрьмы участника ОПГ «Турбазовские»

В Верхнеуральском райсуде Челябинской области прокурор отстоял решение об отправке в тюрьму участника одной из ОПГ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, адвокат просил ослабить вид исправительного учреждения, но его ходатайство оставили без удовлетворения. По данным URA.RU, речь идет о Ралифе Фаизове — правой руке лидера ОПГ «Турбазовские» Сергея Чащина.
«Адвокат осужденного предлагал вновь изменить, ослабить вид исправительного учреждения. Суд, с учетом позиции прокурора, отказал в удовлетворении ходатайства, оставив порядок отбывания наказания осужденному без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Фаизов был задержан вместе с Чащиным в 27 ноября 2012 года. Их обвинили в ряде жестоких преступлений. На их счету были убийства, бандитизм, хранение оружия. Чащин сразу сознался в содеянном, получив 13 лет строгого режима. В октябре 2024 года лидер некогда грозной ОПГ скончался, так и не дождавшись УДО.
Фаизова же, как и других участников группировки, судили в Москве. В июле 2021 года его признали виновным и приговорили к пожизненному сроку. В апелляции адвокатам удалось смягчить приговор до 24 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 15 лет в тюрьме.
Отбывать наказание Фаизова отправили в Верхнеуральскую тюрьму — одно из самых жестких пенитенциарных учреждений в области. В ней заключенные отбывают срок строго в камерах. А если и покидают их, то только для коротких прогулок или работы.
«Турбазовские» считались одной из жестоких группировок в современной истории России. Начав с рэкета, они добились влияния по всей стране. Им приписывают убийства директора ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора ООО «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Заказчиком громких убийств был Виктор Ардабьевский, руководивший тогда Миассом. Сити-менеджер умер в СИЗО «Матросская тишина», так и не дождавшись суда.
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