На набережной Тюмени дежурят спасатели (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В Тюмени река Тура продолжает подтапливать лестничные спуски и нижний уровень набережной. На месте организовано дежурство спасательных служб, об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Выход закрыт. На месте дежурят спасатели. Подтапливает только рядом с „Конторой пароходства“. В сторону „Моста влюбленных“ пока не топит», — отметил журналист агентства.
Набережную начало подтапливать в конце апреля. В прошлом году подобное явления наблюдалось в середине мая.
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