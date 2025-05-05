05 мая 2025

Тюменская набережная продолжает уходить под воду. Фото, видео

На набережной Тюмени дежурят спасатели
© Служба новостей «URA.RU»
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На набережной Тюмени дежурят спасатели (архивное фото)
На набережной Тюмени дежурят спасатели (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюмени река Тура продолжает подтапливать лестничные спуски и нижний уровень набережной. На месте организовано дежурство спасательных служб, об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Выход закрыт. На месте дежурят спасатели. Подтапливает только рядом с „Конторой пароходства“. В сторону „Моста влюбленных“ пока не топит», — отметил журналист агентства.

Набережную начало подтапливать в конце апреля. В прошлом году подобное явления наблюдалось в середине мая. 

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В Тюмени река Тура продолжает подтапливать лестничные спуски и нижний уровень набережной. На месте организовано дежурство спасательных служб, об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Выход закрыт. На месте дежурят спасатели. Подтапливает только рядом с „Конторой пароходства“. В сторону „Моста влюбленных“ пока не топит», — отметил журналист агентства. Набережную начало подтапливать в конце апреля. В прошлом году подобное явления наблюдалось в середине мая. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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