На рейсе ямальского авиаперевозчика увеличили провозную емкость

На рейс в Тюмень и Салехард 10 мая увеличена провозная емкость (архивное фото)
Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсы из Тюмени в Салехард и из Салехарда в Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Рейс Тюмень — Салехард 10 мая. Вылет из Тюмени в 07:00, вылет из Салехарда в 10:20», — рассказали в telegram-канале авиакомпании «Ямал». Рейсы 10/9 будут осуществляться на самолете Airbus A320.
Ранее URA.RU сообщало о дополнительных рейсах из Тюмени в Салехард и обратно 10 мая. На рейсах доступны льготы для детей из многодетных семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!