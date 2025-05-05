05 мая 2025

На рейсе ямальского авиаперевозчика увеличили провозную емкость

На рейсах 10 мая из Тюмени в Салехард и обратно увеличили провозную емкость
© Служба новостей «URA.RU»
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На рейс в Тюмень и Салехард 10 мая увеличена провозная емкость (архивное фото)
На рейс в Тюмень и Салехард 10 мая увеличена провозная емкость (архивное фото) Фото:

Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсы из Тюмени в Салехард и из Салехарда в Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Рейс Тюмень — Салехард 10 мая. Вылет из Тюмени в 07:00, вылет из Салехарда в 10:20», — рассказали в telegram-канале авиакомпании «Ямал». Рейсы 10/9 будут осуществляться на самолете Airbus A320.

Ранее URA.RU сообщало о дополнительных рейсах из Тюмени в Салехард и обратно 10 мая. На рейсах доступны льготы для детей из многодетных семей.

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Авиакомпания «Ямал» увеличила провозную емкость на рейсы из Тюмени в Салехард и из Салехарда в Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Рейс Тюмень — Салехард 10 мая. Вылет из Тюмени в 07:00, вылет из Салехарда в 10:20», — рассказали в telegram-канале авиакомпании «Ямал». Рейсы 10/9 будут осуществляться на самолете Airbus A320. Ранее URA.RU сообщало о дополнительных рейсах из Тюмени в Салехард и обратно 10 мая. На рейсах доступны льготы для детей из многодетных семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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