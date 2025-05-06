В Тюменской области не нашлось кандидатов на должность первого заместителя прокурора

Среди силовиков Тюменской области не нашлось кандидатов на должность первого заместителя прокурора региона, которая освободилась после того, как Руфат Биктимеров принял решение об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ведомству. По его словам, с большой долей вероятности этот пост займет прокурор из другого субъекта РФ.
«Пока нет информации о том, кто займет пост первого заместителя прокурора Тюменской области, слишком внезапно все произошло. Скорее всего, это будет силовик из другого региона. Из местных претендентов нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что решение о назначении на эту должность будет приниматься Генеральной прокуратурой РФ. URA.RU направило в ведомство письменный запрос, ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров уволился из правоохранительных органов. В беседе с агентством он сообщил, что решил уйти на заслуженный отдых и сменить сферу деятельности.
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