В Тюменской области не нашлось кандидатов на должность первого заместителя прокурора

В прокуратуре Тюменской области освободилась должность первого зампрокурора
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Должность первого заместителя прокурора Тюменской области остается вакантной
Должность первого заместителя прокурора Тюменской области остается вакантной Фото:

Среди силовиков Тюменской области не нашлось кандидатов на должность первого заместителя прокурора региона, которая освободилась после того, как Руфат Биктимеров принял решение об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ведомству. По его словам, с большой долей вероятности этот пост займет прокурор из другого субъекта РФ.

«Пока нет информации о том, кто займет пост первого заместителя прокурора Тюменской области, слишком внезапно все произошло. Скорее всего, это будет силовик из другого региона. Из местных претендентов нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что решение о назначении на эту должность будет приниматься Генеральной прокуратурой РФ. URA.RU направило в ведомство письменный запрос, ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров уволился из правоохранительных органов. В беседе с агентством он сообщил, что решил уйти на заслуженный отдых и сменить сферу деятельности.

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Среди силовиков Тюменской области не нашлось кандидатов на должность первого заместителя прокурора региона, которая освободилась после того, как Руфат Биктимеров принял решение об увольнении. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ведомству. По его словам, с большой долей вероятности этот пост займет прокурор из другого субъекта РФ. «Пока нет информации о том, кто займет пост первого заместителя прокурора Тюменской области, слишком внезапно все произошло. Скорее всего, это будет силовик из другого региона. Из местных претендентов нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что решение о назначении на эту должность будет приниматься Генеральной прокуратурой РФ. URA.RU направило в ведомство письменный запрос, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров уволился из правоохранительных органов. В беседе с агентством он сообщил, что решил уйти на заслуженный отдых и сменить сферу деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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