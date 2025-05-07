Reuters узнал, что Индия уведомила Россию и США об атаке на Пакистан

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Пакистан приостановил работу своего воздушного пространства на 48 часов
Пакистан приостановил работу своего воздушного пространства на 48 часов Фото:
новость из сюжета
Конфликт Индии и Пакистана

Индия уведомила Россию, а также США, Великобританию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты о проведении операции «Синдур». Об этом журналистам сообщили официальные индийские источники, передает Reuters.

«Высокопоставленные индийские чиновники побеседовали со своими коллегами в ряде стран, чтобы проинформировать их о шагах, предпринятых Индией. Среди них — США, Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия», — заявили источники, пишет агенство.

По их данным, консультации с представителями иностранных государств были проведены в рамках дипломатических усилий для разъяснения целей и задач операции «Синдур». Власти Индии подчеркнули важность координации действий и обмена актуальной информацией с ключевыми партнерами на международной арене.

В ночь на 7 мая власти Индии объявили о начале операции «Синдур», направленной против объектов, связанных с террористической инфраструктурой на территории Пакистана. Ранее представители вооруженных сил Пакистана сообщили о том, что индийские ракетные удары были нанесены по городам Бахавалпур, Котли и Музаффарабад, последнему из которых принадлежит статус административного центра пакистанской части Кашмира.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны Индии, атаки были произведены по девяти целям, расположенным на территории Пакистана. В ведомстве особо подчеркнули, что удары не затрагивали объекты, принадлежащие вооруженным силам Пакистана. В ответ на действия Индии Пакистан приостановил работу своего воздушного пространства на 48 часов и осуществил ответные удары по приграничным районам Индии в Кашмире. Вооруженные силы Пакистана заявили о поражении штаба одной из индийских армейских бригад, однако конкретная информация о его расположении не раскрывалась.

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Индия уведомила Россию, а также США, Великобританию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты о проведении операции «Синдур». Об этом журналистам сообщили официальные индийские источники, передает Reuters. «Высокопоставленные индийские чиновники побеседовали со своими коллегами в ряде стран, чтобы проинформировать их о шагах, предпринятых Индией. Среди них — США, Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия», — заявили источники, пишет агенство. По их данным, консультации с представителями иностранных государств были проведены в рамках дипломатических усилий для разъяснения целей и задач операции «Синдур». Власти Индии подчеркнули важность координации действий и обмена актуальной информацией с ключевыми партнерами на международной арене. В ночь на 7 мая власти Индии объявили о начале операции «Синдур», направленной против объектов, связанных с террористической инфраструктурой на территории Пакистана. Ранее представители вооруженных сил Пакистана сообщили о том, что индийские ракетные удары были нанесены по городам Бахавалпур, Котли и Музаффарабад, последнему из которых принадлежит статус административного центра пакистанской части Кашмира. Согласно официальному заявлению Министерства обороны Индии, атаки были произведены по девяти целям, расположенным на территории Пакистана. В ведомстве особо подчеркнули, что удары не затрагивали объекты, принадлежащие вооруженным силам Пакистана. В ответ на действия Индии Пакистан приостановил работу своего воздушного пространства на 48 часов и осуществил ответные удары по приграничным районам Индии в Кашмире. Вооруженные силы Пакистана заявили о поражении штаба одной из индийских армейских бригад, однако конкретная информация о его расположении не раскрывалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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