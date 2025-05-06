06 мая 2025

В ЯНАО существенно вырос уровень воды в Оби

© Служба новостей «URA.RU»
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В ямальских реках вырос уровень воды
В ямальских реках вырос уровень воды Фото:

Уровень воды в Шурышкарском районе ЯНАО существенно вырос. На 7 мая 2025 года водная отметка значительно выше прошлогодних значений, сообщает telegram-канал «Мой Шурышкарский».  

«В Мужах уровень воды составил 510 см против 395 см годом ранее, в Горках — 576 см против 409 см, в Питляре — 384 см против 268 см, а в Овгорте — 168 см против 137 см», — говорится в посте. 

Повышение также наблюдается в Мужах +115 см и Питляре +116 см. В Овгорте разница составила 31 сантиметр.  

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продолжается подготовка к весенне-летнему половодью, уровень воды в реках будут отслеживать 30 гидропостов. В наиболее уязвимых для паводка населенных пунктах формируют силы быстрого реагирования.

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Уровень воды в Шурышкарском районе ЯНАО существенно вырос. На 7 мая 2025 года водная отметка значительно выше прошлогодних значений, сообщает telegram-канал «Мой Шурышкарский».   «В Мужах уровень воды составил 510 см против 395 см годом ранее, в Горках — 576 см против 409 см, в Питляре — 384 см против 268 см, а в Овгорте — 168 см против 137 см», — говорится в посте.  Повышение также наблюдается в Мужах +115 см и Питляре +116 см. В Овгорте разница составила 31 сантиметр.   Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продолжается подготовка к весенне-летнему половодью, уровень воды в реках будут отслеживать 30 гидропостов. В наиболее уязвимых для паводка населенных пунктах формируют силы быстрого реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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