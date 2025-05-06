В ЯНАО существенно вырос уровень воды в Оби

Уровень воды в Шурышкарском районе ЯНАО существенно вырос. На 7 мая 2025 года водная отметка значительно выше прошлогодних значений, сообщает telegram-канал «Мой Шурышкарский».
«В Мужах уровень воды составил 510 см против 395 см годом ранее, в Горках — 576 см против 409 см, в Питляре — 384 см против 268 см, а в Овгорте — 168 см против 137 см», — говорится в посте.
Повышение также наблюдается в Мужах +115 см и Питляре +116 см. В Овгорте разница составила 31 сантиметр.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продолжается подготовка к весенне-летнему половодью, уровень воды в реках будут отслеживать 30 гидропостов. В наиболее уязвимых для паводка населенных пунктах формируют силы быстрого реагирования.
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