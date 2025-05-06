06 мая 2025

Из-за атаки БПЛА изменено время вылета-прилета рейсов Курган — Москва

Рейсы Курган — Москва задерживают из-за атаки БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты задержались из-за атаки БПЛА
Самолеты задержались из-за атаки БПЛА Фото:

Авиарейсы ТИ-1094 Курган — Москва и ТИ-1093 Москва — Курган вылетят и прилетят из аэропортов позже запланированного времени. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании. Изменение в планах связано с атакой БПЛА в Москве. 

«Рейс Курган — Москва (Домодедово) вылетает в 20:45, прилетает в 21:35. Рейс Москва (Домодедово) — Кургана вылетает в 14:55, прилетает в 19:45», — сообщили корреспонденту на горячей линии авиаперевозчика. 

Плановое время вылета рейса до Москвы было 16:00, а прилета 16:55. В обратном направлении вылет должен был состояться в 10:00, а прилет в 14:50.

Ранее расписание рейсов Курган — Москва уже менялось: по данным аэропорта, полеты выполняются ежедневно, при этом по средам и субботам вылет обычно назначен на 16:00. В прошлом году также вводились корректировки и временные ограничения по другим направлениям из-за мер безопасности, однако отмен рейсов не происходило.

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Авиарейсы ТИ-1094 Курган — Москва и ТИ-1093 Москва — Курган вылетят и прилетят из аэропортов позже запланированного времени. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании. Изменение в планах связано с атакой БПЛА в Москве.  «Рейс Курган — Москва (Домодедово) вылетает в 20:45, прилетает в 21:35. Рейс Москва (Домодедово) — Кургана вылетает в 14:55, прилетает в 19:45», — сообщили корреспонденту на горячей линии авиаперевозчика.  Плановое время вылета рейса до Москвы было 16:00, а прилета 16:55. В обратном направлении вылет должен был состояться в 10:00, а прилет в 14:50. Ранее расписание рейсов Курган — Москва уже менялось: по данным аэропорта, полеты выполняются ежедневно, при этом по средам и субботам вылет обычно назначен на 16:00. В прошлом году также вводились корректировки и временные ограничения по другим направлениям из-за мер безопасности, однако отмен рейсов не происходило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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