Надым захлестнула волна стихийной торговли из-за ликвидации рынка

Житель Надыма (ЯНАО) опубликовал в социальных сетях обращение с требованием вернуть централизованный рынок, указав на продолжающуюся стихийную торговлю по всему городу, несмотря на запреты. По его мнению, запрет и снос старого рынка теряют смысл, если торговля все равно ведется.
» Уличная торговля раскидана везде по городу. Вдоль амикана торговые ряды, то с вениками и носками, то с едой. На площади по праздникам ярмарки. Около крытого рынка, рядом с Гостинкой, так же всякие валенки продают. А сколько ларьков с фруктами и овощами по Надыму, не счесть», — написал житель города в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
Администрация Надымского района ответила, что торговля на нестационарных объектах разрешена только в специально отведенных зонах, а вне этих зон она запрещена. В Надыме действует утвержденная схема размещения таких объектов, включающая как круглогодичные, так и сезонные точки для продажи плодоовощной продукции. Представитель администрации добавил, что закон позволяет размещать торговые объекты на частных территориях при соблюдении установленных правил локации.
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