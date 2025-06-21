Спортсмены России допущены к международным соревнованиям по 31 виду спорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чернышенко рассказал о допуске спортсменов к соревнованиям
Чернышенко рассказал о допуске спортсменов к соревнованиям Фото:

Спортсмены из России будут допущены к международным соревнованиям по 31 виду спорта. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме.

«По 31 дисциплине международные федерации допуск российским спортсменам уже дали. Лед тронулся, что называется», — передает РИА Новости слова Чернышенко.

По мнению вице-премьера, глава Минспорта Михаил Дегтярев проводит большую работу, чтобы российские спортсмены смогли участвовать в международных состязаниях. Чернышенко уточнил, что многое будет зависеть от нового президента МОК Кирсти Ковентри.

Ранее МОК заявил, что команды из РФ не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Однако четверо российских фигуристов в одиночных разрядах среди мужчин и женщин получили разрешение Международного союза конькобежцев на участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2026 года, но исключительно в статусе нейтральных спортсменов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсмены из России будут допущены к международным соревнованиям по 31 виду спорта. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме. «По 31 дисциплине международные федерации допуск российским спортсменам уже дали. Лед тронулся, что называется», — передает РИА Новости слова Чернышенко. По мнению вице-премьера, глава Минспорта Михаил Дегтярев проводит большую работу, чтобы российские спортсмены смогли участвовать в международных состязаниях. Чернышенко уточнил, что многое будет зависеть от нового президента МОК Кирсти Ковентри. Ранее МОК заявил, что команды из РФ не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Однако четверо российских фигуристов в одиночных разрядах среди мужчин и женщин получили разрешение Международного союза конькобежцев на участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2026 года, но исключительно в статусе нейтральных спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...