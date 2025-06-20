20 июня 2025

Небензя сделал Украине предложение по спасению от полной катастрофы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Небензя выступил за переговоры
Небензя выступил за переговоры Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

От катастрофы Украину могут спасти конструктивные переговоры с Россией. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы — это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры», — передает слова Небензи постпредство России при ООН в Telegram. Представитель РФ отметил, что Москва предлагает провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня.

Дипломат поблагодарил США за поддержку российско-украинского диалога. Небензя подчеркнул, что западноевропейские страны должны дать Украине шанс на мирное развитие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг на полях Петербургского экономического форума. В ходе него он сообщил, что сроки проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, вероятно, будут определены на следующей неделе. При этом в Кремле не исключают возможности подготовки Киевом новых провокационных действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
От катастрофы Украину могут спасти конструктивные переговоры с Россией. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы — это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры», — передает слова Небензи постпредство России при ООН в Telegram. Представитель РФ отметил, что Москва предлагает провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня. Дипломат поблагодарил США за поддержку российско-украинского диалога. Небензя подчеркнул, что западноевропейские страны должны дать Украине шанс на мирное развитие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг на полях Петербургского экономического форума. В ходе него он сообщил, что сроки проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, вероятно, будут определены на следующей неделе. При этом в Кремле не исключают возможности подготовки Киевом новых провокационных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...