От катастрофы Украину могут спасти конструктивные переговоры с Россией. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы — это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры», — передает слова Небензи постпредство России при ООН в Telegram. Представитель РФ отметил, что Москва предлагает провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня.
Дипломат поблагодарил США за поддержку российско-украинского диалога. Небензя подчеркнул, что западноевропейские страны должны дать Украине шанс на мирное развитие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг на полях Петербургского экономического форума. В ходе него он сообщил, что сроки проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, вероятно, будут определены на следующей неделе. При этом в Кремле не исключают возможности подготовки Киевом новых провокационных действий.
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