20 июня 2025

В районе ЯНАО зафиксировано рекордное число медалистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятерым выпускникам вручили золотые медали
Пятерым выпускникам вручили золотые медали Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО в текущем учебном году семь выпускников закончили школу с медалями. Глава района Олег Попов сообщил, что это число медалистов стало рекордным.

«Рекордный на медалистов год: с медалью школу окончили семь выпускников. И этот факт точно войдет в историю нашего района», — сообщил Попов в своем telegram-канале.

Сегодня пятерым выпускницам были вручены золотые медали, а еще двум — серебряные. Отличники и хорошисты в учебе приехали на награждение в администрацию из сел Мужи, Горки, Овгорт и Питляр.

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В Шурышкарском районе ЯНАО в текущем учебном году семь выпускников закончили школу с медалями. Глава района Олег Попов сообщил, что это число медалистов стало рекордным. «Рекордный на медалистов год: с медалью школу окончили семь выпускников. И этот факт точно войдет в историю нашего района», — сообщил Попов в своем telegram-канале. Сегодня пятерым выпускницам были вручены золотые медали, а еще двум — серебряные. Отличники и хорошисты в учебе приехали на награждение в администрацию из сел Мужи, Горки, Овгорт и Питляр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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