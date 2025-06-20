В районе ЯНАО зафиксировано рекордное число медалистов

Пятерым выпускникам вручили золотые медали
В Шурышкарском районе ЯНАО в текущем учебном году семь выпускников закончили школу с медалями. Глава района Олег Попов сообщил, что это число медалистов стало рекордным.
«Рекордный на медалистов год: с медалью школу окончили семь выпускников. И этот факт точно войдет в историю нашего района», — сообщил Попов в своем telegram-канале.
Сегодня пятерым выпускницам были вручены золотые медали, а еще двум — серебряные. Отличники и хорошисты в учебе приехали на награждение в администрацию из сел Мужи, Горки, Овгорт и Питляр.
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