WSJ: ЕС считает свои порты уязвимыми в конфликте с Россией

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Евросоюз выразил обеспокоенность по поводу угроз со стороны морских границ
Евросоюз выразил обеспокоенность по поводу угроз со стороны морских границ Фото:

В Европе, на фоне опасений эскалации конфликта с Россией, признали уязвимость собственной портовой инфраструктуры. Чтобы укрепить ее, в ЕС стремятся включить соответствующие расходы в свои военные бюджеты. Об этом сообщают западные СМИ.

«Европа считает свои порты уязвимыми в противостоянии с Россией. ЕС планирует упростить переброску войск, но руководители судоходных компаний опасаются, что это повлияет на их конкурентоспособность», — написала газета The Wall Street Journal. 

По сведениям издания, в Евросоюзе и НАТО сосредоточились на портах континента как на потенциальных узких местах, если военному альянсу понадобится перебросить войска к восточной границе. При этом власти стремятся включить расходы на инфраструктуру и транспортные узлы в свои военные бюджеты.

Как сообщало URA.RU ранее, помощник президента России Николай Патрушев заявлял о росте угроз со стороны НАТО и усилении военного присутствия альянса в Балтийском регионе в частности. Он отметил, что Североатлантический альянс наращивает военно-морское присутствие, а также усиливает боевой и разведывательный потенциал в этом стратегически важном районе.

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В Европе, на фоне опасений эскалации конфликта с Россией, признали уязвимость собственной портовой инфраструктуры. Чтобы укрепить ее, в ЕС стремятся включить соответствующие расходы в свои военные бюджеты. Об этом сообщают западные СМИ. «Европа считает свои порты уязвимыми в противостоянии с Россией. ЕС планирует упростить переброску войск, но руководители судоходных компаний опасаются, что это повлияет на их конкурентоспособность», — написала газета The Wall Street Journal.  По сведениям издания, в Евросоюзе и НАТО сосредоточились на портах континента как на потенциальных узких местах, если военному альянсу понадобится перебросить войска к восточной границе. При этом власти стремятся включить расходы на инфраструктуру и транспортные узлы в свои военные бюджеты. Как сообщало URA.RU ранее, помощник президента России Николай Патрушев заявлял о росте угроз со стороны НАТО и усилении военного присутствия альянса в Балтийском регионе в частности. Он отметил, что Североатлантический альянс наращивает военно-морское присутствие, а также усиливает боевой и разведывательный потенциал в этом стратегически важном районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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