Зеленский озаботился Сумами на фоне слов Путина о взятии города

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании ставки ключевым вопросом стала ситуация в Сумской области. Об этом глава государства сообщил в своем официальном telegram-канале.
«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье», — отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в приграничных районах сохраняется угроза.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил о возможности взятия города Сумы и сообщил, что глубина буферной зоны безопасности в регионе составляет от восьми до 12 километров. При этом российский лидер подчеркнул, что задачи брать Сумы под контроль у ВС РФ нет.
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