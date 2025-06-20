20 июня 2025

Зеленский озаботился Сумами на фоне слов Путина о взятии города

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Зеленский провел совещание, где подробно обсуждал Сумы
Зеленский провел совещание, где подробно обсуждал Сумы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании ставки ключевым вопросом стала ситуация в Сумской области. Об этом глава государства сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье», — отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в приграничных районах сохраняется угроза.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил о возможности взятия города Сумы и сообщил, что глубина буферной зоны безопасности в регионе составляет от восьми до 12 километров. При этом российский лидер подчеркнул, что задачи брать Сумы под контроль у ВС РФ нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании ставки ключевым вопросом стала ситуация в Сумской области. Об этом глава государства сообщил в своем официальном telegram-канале. «Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье», — отметил Зеленский. Он подчеркнул, что в приграничных районах сохраняется угроза. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил о возможности взятия города Сумы и сообщил, что глубина буферной зоны безопасности в регионе составляет от восьми до 12 километров. При этом российский лидер подчеркнул, что задачи брать Сумы под контроль у ВС РФ нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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